"Estas familias la están pasando muy mal", dicen en Libres del Sur Territorial sobre la asistencia en merenderos

Manifestantes de Libres del Sur Territorial expresan malestar por la falta de asistencia a sus merenderos. Esta semana manifiestan con una intervención frente a la Iglesia Catedral dando a conocer la suspensión de la entrega de alimentos.

En conversación con Chaco OnLine, Sonia Cardozo, coordinadora provincial de Libres del Sur Territorial dirige responsabilidades a la ministra de Desarrollo Humano por “falta de asistencia” a “nuestros merenderos”.

Dice que son muchísimas las familias a las que dan asistencia “a pulmón”, mientras que acusa tanto al “gobierno nacional como provincial de darnos las espaldas para poder seguir ayudando pero de todas formas seguimos organizándonos en los barrios a través de los vecinos con donaciones que recibimos”. De todos modos, asegura que “estas familias la están pasando muy mal”.

Entra en discusión con la subsecretaria Carina Batalla a quien acusa: “miente de gran manera que no le da la cara para decir barbaridades, difamando a personas que tienen un trabajo arduo en el territorio y diciendo falsas declaraciones, dicen desconocer los merenderos que tenemos cuando le hemos entregado todas las documentaciones. Salen a decir que nosotros queremos que nos entreguen o que me entreguen a mí, cuando yo no firmo ningún papel, los que firman son los responsables de los merenderos que hoy los están negando, miente de gran manera”, denuncia.

“No entendemos cuál es el mecanismo de ellos, cuando nosotros siempre respetamos los criterios y hemos cumplido a rajatabla todo”, asegura.

Dónde funcionan los merenderos

Explica que en Libres del Sur Territorial tienen el criterio de dividir en zona Norte, Sur, Este y Oeste del Gran Resistencia y localidades aledañas, que son Barranqueras, Fontana, Tirol y Vilelas, donde “tenemos los merenderos”, asegura. Pero señala que la ministra dice desconocer la existencia de los merenderos. “ Sí existen, porque allí estamos trabajando, nos conocen los vecinos y lo hacemos a pulmón porque no tenemos ningún tipo de ayuda del gobierno y la ayuda que recibimos antes era mínima, porque ellos entregan con un criterio de entregar mercaderías para un mes, cuando en realidad nos alcanzaba para dos semanas cuando en realidad teníamos que poner de nuestros bolsillos. Hacíamos campañas solidarias y con la venta de pastelitos para poder dar continuidad a eso”, describe la asistencia de los últimos tiempos.

“Esta señora sale a mentir, - en referencia a la ministra Disoff- y nosotros tenemos pruebas. Nosotros no nos quedamos ni con un granito de azúcar, siempre la ayuda llegó a destino”, afirma la coordinadora provincial de Libres del Sur Territorial.

“Puertas cerradas”

“Creemos que por nuestra ideología nos están cerrando las puertas, si nosotros fuéramos radicales iban a ser otras las entregas, no iban a estar sucediendo esto”, denuncia.

“Nuestra organización es transparente, honesta y trabajamos para la gente, no trabajamos jamás para beneficio propio y no queremos enriquecernos a costa de los más humildes, porque somos personas que venimos desde abajo y lamentablemente nos ponen a todos en la misma bolsa”, sostiene la dirigente social.

En relación a la mirada que observan en el Gran Resistencia, Cardozo asevera que “la situación es catastrófica”. Y profundiza en la evaluación: “es doloroso ir a un merendero y escuchar que las mismas familias digan ‘no llegamos al mes y no podemos darle a nuestros hijos la comida’ y acudir a los espacios alimenticios y que un niño venga y diga ‘quiero tomar leche’ y nosotros decirles que no tenemos. Si hicieran lo que corresponde como gobierno no ocurriría esta situación, porque tienen que tener políticas públicas para que se generen puestos de trabajo, que vuelvan a existir changas, vuelvan empresas, que se abran las minipymes, que los albañiles puedan tener un trabajo digno, y que los emprendedores tengan un espacio, nos quitaron todos nuestros derechos; se van a seguir llenando los bolsillos y los pobres seguir rascando la olla. Hoy somos una provincia la más pobre del país. Ellos siguen diciendo que somos intermediarios y ellos no bajan al territorio, no conocen como nosotros”.

Por último, la dirigente social, expresa: “Con la mano en el corazón te digo, la gente dice ‘tenemos hambre no sabemos lo que va a pasar con este gobierno ajustando, incrementa la asignación y los alimentos suben’”.