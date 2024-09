La doctora en Ciencias Veterinarias, Belén Natalini, junto al médico infectólogo Fernando Achinelli, ambos profesionales que se desempeñan en distintos ámbitos de la Universidad Nacional del Nordeste ofrecen perspectivas desde sus respectivos ámbitos acerca de la viruela símica o Mpox, la enfermedad infecciosa que se instalara a nivel mundial en los últimos meses, con casos locales y nacionales resonantes.

La Organización Mundial de la Salud reconoce a la viruela símica o Mpox como una enfermedad infecciosa que puede causar erupciones dolorosas, inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y falta de energía. Sostiene además, que la mayoría de las personas afectadas se recuperan por completo, sólo algunas enferman gravemente.

En relación a esto, desde la Universidad Nacional del Nordeste, la doctora en Ciencias Veterinarias, Maria Belén Natalini y el médico infectólogo Fernando Achinelli son consultados por UNNE Medios para abordar desde dos aristas asociadas el Mpox o Viruela Símica, enfermedad infecciosa que se instalara a nivel mundial, con casos locales y nacionales resonantes.

La investigadora de doble dependencia CECOAL (Centro de Ecología Aplicada del Litoral) – CONICET – UNNE, doctora Natalini, explica por qué la nueva denominación de esta enfermedad: “actualmente se la denomina viruela símica, viruela M o Mpox viruela esta última, asociada a su significado en inglés monkeypox”.

La especialista en medicina veterinaria especifica que el Mpox es un virus que se aísla por primera vez en Dinamarca en una colonia de monos entre 1.958-1.960. “En ese tiempo se estudiaba el virus de la poliomielitis y allí descubren el Mpox. Posteriormente en 1.970, se identifica por primera vez la enfermedad en humanos en África. Actualmente no se la llama más viruela del mono, nueva denominación asignada por la Organización Mundial de la Salud, que considera que este tipo de nombres estigmatiza y provoca discriminación con los monos por lo que decidieron cambiar a Mpox”, comenta.

“En los monos de América Central y Sudamérica no se detectó

nunca esta enfermedad”

Natalini puntualiza que el virus se aísla por primera vez en monos infectados, pero lo que no se conoce es cuáles son los reservorios de la enfermedad. “Se sospecha de algunos roedores de África y que algunos monos pueden tener la enfermedad, pero no significa que todos los monos o todos los primates no humanos tienen la enfermedad. De hecho, probablemente la enfermedad se dé del pasaje del humano al mono y no viceversa”, explica.

“En los monos de América Central y Sudamérica no se detectó nunca esta enfermedad. Los casos en humanos, fueron principalmente de gente que viajó a lugares donde la enfermedad es endémica”, apunta. Al respecto, Natalini admite que “en distintas partes del continente africano son muchos los casos de esta enfermedad detectados”.

A nivel mundial se dan distintos casos y también brotes. En 2.022, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de importancia internacional por el aumento de casos. En 2.023 se frena la emergencia y actualmente, vuelve a activarse.

“Lo principal aquí es no transmitir pánico a la gente. Es necesario entender -por ejemplo- que la fiebre símica no es para nada similar al COVID, de hecho, es una enfermedad que es menos letal”, reconoce la doctora Natalini.

“La letalidad es baja cercana al 0,2 – 0,3 %, pero este número podría elevarse si afecta a grupos de riesgo, entre los que figuran los niños, adultos mayores, inmunocomprometidos y embarazadas”, amplía el doctor Achinelli.

Señala además, que los síntomas identificables de la fiebre símica son:

§ Lesiones tipo vesículas o ampollas en cara, miembros superiores e inferiores, boca o zona genital o perianal; fiebre; ganglios en el cuello; dolor de garganta.

§ El médico infectólogo recomienda a la población que se encuentre cursando estos síntomas, concurrir a cualquier centro asistencial. “Ante la sospecha de monkeypox se inicia la investigación y diagnóstico del paciente en los centros de mayor complejidad”, apunta.

¿Cómo se contagia el Mpox?

El doctor Fernando Achinelli explica que la transmisión del virus de la fiebre símica o Mpox sucede por mantener contacto estrecho o relaciones sexuales con los infectados; por contaminación de superficies y también por transmisión por gotas (tos).

“la vacuna de la viruela humana (que se aplica hasta el año 1.978) tiene una protección cruzada del 85% contra monkeypox”

La doctora en Ciencias Veterinarias precisa que la fiebre símica se trata de una enfermedad viral autolimitante, es decir, la enfermedad evoluciona sin necesidad de medicar. En niños o en personas con alguna enfermedad inmunodepresora puede ocasionarles problemas un poco más graves”.

Achinelli por su parte dice que “la virosis dura 14 a 21 días luego de que las lesiones están en costra, tiempo en que ya no contagia”.

En Argentina -hasta el 26 de agosto de este año- se notifican 10 casos de viruela Mpox en distintas provincias.

“Es muy importante evitar el contacto con animales silvestres”



Consultados sobre si existen protocolos de intervención locales o nacionales ante casos de Mpox cercanos, el médico infectólogo dicejo que efectivamente, existen protocolos de diagnóstico y manejo de monkeypox tanto a nivel nacional, como en el ámbito provincial asociado a la Dirección de Epidemiología del ministerio de Salud de la provincia de Corrientes.

En el final de la entrevista, la doctora Natalini resalta que al ser esta una enfermedad de origen zoonótico, inicia con la transmisión de un animal a un humano y después la transmisión continúa entre humanos sin intervención animal.

“De todas formas, es muy importante evitar el contacto con animales silvestres de cualquier tipo. Si tenemos cerca a un mono, vemos un guasuncho, un ave o cualquier otro animal, debemos evitar manipularlos. Si está herido o muerto (en Corrientes) llamar al Centro de Rescate Aguará (379 504 -8487) que es el único ente autorizado para intervenir en caso de encontrar animales enfermos”.

· El médico infectólogo Fernando Achinelli es docente de la Cátedra de Infectología – Medicina 3 de la Facultad de Medicina de la UNNE e Infectólogo del Hospital Ángela Iglesia de Llano, de la ciudad de Corrientes.

· María Belén Natalini doctora en Ciencias Veterinarias e investigadora en la Estación Biológica San Cayetano, Corrientes (CECOAL – CONICET – UNNE); es además, docente adscripta de la Cátedra de Zoología y Ecología.