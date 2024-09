Emergencia energética e hídrica: "Capitanich castiga a los chaqueños", acusan desde el oficialismo

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, lamentan “la actitud egoísta y mezquina que tuvieron los diputados kirchneristas, de la oposición, para frustrar el crédito de invertir en energía y en el desarrollo del Chaco. Le pregunto a los Slimel, Honcheruk, Mariela Quiroz, Santiago Pérez Pons, Rodrigo Ocampo, Pía Cavana, Paola Benítez, Tere Cubells y otros pares de la oposición ¿Qué le van a decir a los chaqueños del Norte, cuando lleguen las temperaturas de más de 40° y no tengan luz? Cuando se les pudran las mercaderías en las heladeras y no tengan ni siquiera agua fresca para tomar o para bañarse. ¿Qué le van a decir a los chaqueños cuando no puedan ni siquiera descansar en las horas de la siesta o la noche? Están acostumbrados a poner palos en la rueda y siempre ‘especulando’ para que a los chaqueños nos vaya mal”, expresa el diputado provincial Sebastián Lazzarini.

“Coki perdió las elecciones y ahora castiga a los chaqueños”

“Quedó demostrado, que no hubo voluntad por parte de los legisladores de la oposición de acompañar la toma de este crédito porque a Coki todavía le duele haber perdido las elecciones, entonces ahora castiga a los chaqueños, dando la orden a sus diputados para que no voten esta inversión que necesitamos. Como ellos, no invirtieron en energía ahora quieren que los chaqueños sufran en este verano que se aproxima tras haber sido derrotado por el actual gobernador Leandro Zdero”, acotan los legisladores provinciales de oficialismo oficialismo en un comunicado.

Legisladores de JXC subrayan que el ex gobernador es “el demonio para los chaqueños, vino en plan de venganza y por el desquite para castigar a la gente que no lo votó”.