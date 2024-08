Nahuel Pennisi, uno de los cantantes más respetados de la Argentina, toca esta noche en Posadas y llega este jueves 22 de agosto en el Salón Gran Paraná (Corrientes) y el viernes 23 de agosto en el complejo cultural Guido Miranda (Resistencia) para presentar “Momentos”, su último disco. Las últimas entradas están a la venta en passline.com







Este trabajo discográfico es un viaje profundo a través de las experiencias humanas, abarcando tanto los momentos de alegría como aquellos de tristeza que nos forman y definen a lo largo de la vida.







Este nuevo disco es el resultado del crecimiento de Nahuel como productor. Es una de las primeras experiencias donde se ha involucrado totalmente en todas las etapas de su creación. "Agradecido siempre que León Cuyé confíe en mí para ponerle voz y música a sus letras. Somos un equipo que se formó hace años, y es quién me ayuda a darle vida a los contenidos de mis álbumes", comenta Nahuel sobre esta nueva experiencia.

“El repertorio estará compuesto por las canciones del último disco, las que siempre me acompañaron y algunos chamamés para compartir. Siempre que voy me gusta llevar algunos clásicos, me trae recuerdos de mi paso por la Fiesta Nacional del Chamamé.” Cuenta Nahuel sobre el repertorio previsto para Corrientes y Resistencia.

El cantante llega al NEA para presentarse el jueves 22 de agosto a las 21.30 horas en el Salón Gran Paraná