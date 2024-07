Docentes al paro: SECH convoca para el lunes 29 y martes 30

El Sindicato de Educadores del Chaco (SEJ) plantea su posición ante el reinicio de las clases, luego del receso de invierno.

“Como saben, Sech (Sindicato de Educadores del Chaco) está comprometido en una lucha constante por los derechos y la dignidad de los educadores”, dice a modo de reivindicación de principios, en un documento. Y seguidamente afirma: “Tras semanas de protestas, es esencial que el gobierno tome en serio estas demandas y actúe con la seriedad que corresponde”.

“Además de la falta de ajustes suficientes en los salarios conforme al incremento del costo de vida, los docentes se enfrentan a desafíos económicos significativos debido al alza en los precios de servicios y combustibles, la canasta básica, etc, lo que ha impactado negativamente en su poder adquisitivo. Se requiere de manera urgente una propuesta salarial concreta que se adecúe a las necesidades reales de los trabajadores”, plantea el gremio de educadores chaqueños.

“No obstante, las dificultades no se limitan únicamente a los ingresos”, aclara. En esa línea, expone: “Persisten problemas estructurales en el sistema educativo, como la falta de asignación de presupuestos, carencia de materiales básicos y negación injustificada de licencias por enfermedad, lo que pone en riesgo los derechos laborales de los trabajadores de la Educación, sumado a los aberrantes cobros de plus en las consultas médicas por parte de los prestadores de Insssep”.

Más adelante, expresa: “Es alarmante que, a pesar de las promesas gubernamentales de apoyar a los trabajadores, se han aplicado descuentos por días de paro que sobrepasan los límites, lo cual constituye un acto de represalia y representa un retroceso en la lucha por dignificar la labor docente”.

Confirma que ante esta situación, Sech llama a un paro de 48 horas, para los días lunes 29 y martes 30 de julio de 2.024, sin asistencia a los lugares de trabajo y asamblea virtual para esta última fecha, a las 19 horas. “Es crucial que el gobierno aborde estas demandas con la urgencia y compromiso necesarios, demostrando un verdadero respaldo a la educación pública y a quienes la respaldan”, considera.

“Tras una evaluación crítica de los primeros siete meses del año, debemos reconocer los desafíos a los que nos hemos enfrentado en el sistema educativo. Sin duda, nos encontramos en un punto en el que la falta de avances y la ausencia de convocatorias han generado una situación que apunta hacia una posible decadencia en el sistema educativo, empeorando aún más la situación ya existente”, señalan en Sech.

Además, destacan “la necesidad de retomar el rumbo y reconstruir las bases que sustentan nuestra labor como educadores. Es imperativo y sumamente necesario que el gobernador Leandro Zdero entienda que la aplicación de la cláusula gatillo , herramienta lograda por la docencia en lucha desde el año 2.019, no es un aumento y no recompone salario, si ,nos permite no seguir perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación , pero no siginifica que nuestros salario no se encuentren por debajo de la línea de la pobreza y la indigencia. Sumado a todos estos reclamos el compromiso por parte del ministro de economía de eliminar el presentismo (item aula) y llevarlo al valor del punto, fue solo una propuesta sin respuestas todavía. Seguimos en el camino del diálogo y es sumamente necesario llamar a Mesa de Politica Salarial y Condiciones de Trabajo, para mejorar las condiciones laborales y seguir trabajando por una educación de calidad para todos”, pide Sech, en su demanda al Ejecutivo provincial.