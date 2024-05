Gremio del Insssep vuelve al paro, el miércoles 8

La Asociación Gremial del Personal del Insssep anuncia medidas de fuerza para el próximo 8 de mayo de 2.024, fecha en la que anticipa un paro de actividades por 24 horas con jornada de esclarecimiento a fin de “informarle a los afiliados que decidan acercarse la real situación” que atraviesa el organismo.

A través de un comunicado, desde la asociación sindical denuncian que “se han relajado deliberadamente todas la medidas tendientes a sancionar la nociva práctica del cobro de plus por parte de los prestadores, los que desde la prepotencia de sus corporaciones parecen decididos a exprimir los flacos bolsillos de los afiliados en situación dramática de salud”

Asimismo, exponen que “en vez de proveer a la Farmacia Social de suficientes medicamentos, pagar los seguros, resolver las derivaciones, etc., prefieren poner en escena actos partidarios en municipios amigos en los que su discurso se agota agitando el fantasma de una corrupción que nunca denuncian en la justicia porque simplemente saben que no existió”. En ese sentido, afirman que “muchos de los actuales colaboradores de la Presidencia y algunos miembros del Directorio actual han sido parte de la gestión anterior.

Acusa la entidad sindical que “oculta deliberadamente la actual conducción del Insssep que todos los actos administrativos producidos desde principios de marzo en adelante estarían viciados de nulidad por la simple aplicación del artículo 11° de la Ley Orgánica del Insssep 800-H (ex Ley 4044) ya que ha vencido el plazo para que la presidenta y el síndico oficial obtuvieran el acuerdo legislativo que legalmente se exige para esos cargos. Dice la misma Ley que vencidos dichos plazos, los funcionarios designados en comisión deben ser reemplazados automáticamente. Algo que el Poder Ejecutivo (que se jacta de su prolijidad administrativa) no cumplió y que los otros poderes del Estado y organismos de control parecen no advertir pese a la magnitud de la irregularidad y de sus consecuencias jurídicas”.