Fesidoch pide actualización salarial

“Primero, creo que hay que morigerar la cuestión, si bien es cierto nosotros hablamos con los números en las manos y con los papeles en manos, lo que sucede con el Gobierno de la provincia del Chaco, es que pedimos una actualización”, señala Juan Coria, secretario general del Frente de Sindicatos Docentes del Chaco (Fesidoch). Si bien, admite que “con el sector docente se valora la cláusula gatillo porque hay otros sectores como la UPCP que tiene otro tipo de negociación y no tienen cláusula gatillo como nosotros que lo venimos teniendo desde el año que viene”.

La cláusula gatillo del último trimestre del 2.023 que en la sumatoria del mes de octubre fue de más del 28 por ciento en un mes de aumento de acuerdo al índice del INDEC.

El referente de Fesidoch remarca “el incumplimiento del acta acuerdo en febrero del 2023 con el gobierno saliente o sea tenía que abonar este gobierno actual la sumatoria que da un 48, 6 por ciento, entonces, con todas las presiones que hicimos y la unidad de todos los sindicatos, percibimos 56,3 por ciento de lo que se llama el acumulado y lo que se dio en enero corresponde al último trimestre: octubre, noviembre y diciembre del 2.023 y el 14 de marzo”.

El dirigente docente plantea la necesidad de que los temas referidos a los trabajadores de la educación se traten en el ámbito específico. “Todas las entidades sindicales le estamos exigiendo al gobierno el cumplimiento de lo que establece el artículo 47 en nuestro Estatuto Docente, que tiene rango constitucional, el gobierno no ve la posibilidad de discutir en lo que se denomina para nosotros la Comisión Política Salarial y Condiciones de Trabajo y la ministra de Educación dijo que en diciembre o en enero íbamos a sentarnos a trabajar y no se cumplió en enero, ni en febrero y el 14 de marzo nos convocaron al Salón Obligado que no era lugar de reunión. Allí se firmó el acta acuerdo y, que en palabras del ministro Abraam, la caja provincial no daba para otorgar incrementos por sobre la cláusula. Y el mismo gobernador, cuando estaba en campaña, cuando era oposición, decía que el gobernador debía pagar la cláusula gatillo de manera mensual y pedimos que se cumpla eso; no logramos eso pero sí firmamos un acta acuerdo el 15 de marzo, en horas de la mañana, en el Salón Obligado y se estableció con las entidades sindicales la continuidad de la cláusula gatillo trimestral”.

Al hablar de la sumatoria trimestral 2.023, Coria detalla que “nos dio 20,6 % en enero, 13,2 % en el mes de febrero, y nos dio un 11% de acuerdo al INDEC para que nos diera la sumatoria de un 48, 3 % y actualizada daba un 51,3 %, entonces lo que anunció el gobernador, este cumplimiento de la cláusula gatillo, tiene que ver con el acta acuerdo firmada con el gobierno provincial y con la Subsecretaria de Trabajo, pues en la práctica el valor del punto que estaba en 465, a partir del 1 de abril se incrementa el básico de un maestro de grado y de Terciario estaba en $147.767.02 y a partir del mes de abril va a ser $ 224.024,80 el valor de las horas cátedras del nivel Secundario que estaba a $7.765 pasará a $11.750,90 y el valor de la hora cátedra del nivel Terciario que estaba a $9.231,0 pasa a $13.994; si el rubro que se modificó con el Decreto 302 del gobierno actual, donde se implementó un rubro de recomposición docente, que en principio en el mes de febrero tenía 1.200 puntos, que originariamente tenía 500 puntos después se fue a 800 y después en el 2.022 se fue a 2.000 y el Decreto 662 establecía el pago y actualización por la pandemia”.

En esa misma línea, especifica que “con ese Decreto el 302 que se otorgó esa cantidad de puntos (120 puntos) que significaba 8.465 puntos, ese valor del rubro recomposición docente estaba a partir de febrero en $93.015 o sea pasa a tener con esa cantidad de puntos $141.010”. Además aclara Coria que “en el mes de marzo, todos los docentes percibimos menos ¿por qué digo esto? ¿Por qué no percibimos incentivo de conectividad? Cuando un cargo estaba en 28.720 pesos que tiene jornada completa, tiempo completo, 30 horas cátedras dejó de percibir el docente, $57.400 pesos para cobrar 2.320 puntos que era el equivalente a 6.600 pesos”.

Por otra parte, el dirigente de Fesidoch deja en claro que “todas las entidades sindicales no estuvimos de acuerdo en el rubro aula que sería el equivalente a 250 puntos, pero el Poder Ejecutivo para el mes de febrero y marzo se cobró era 6.616 pesos que a partir de esta actualización porque no tenemos aumento”.