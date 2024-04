Sindicatos docentes en corto con la gestión actual

En el texto, manifiestan que “estamos ante una gestión nunca antes vista por sus actitudes antidemocráticas, pareciéndose más a una dictadura que a un Gobierno surgido de la voluntad popular”.

Más adelante, señalan que “el sistema educativo funciona y se sostiene hoy, gracias a los docentes y sus directivos, posiblemente con falencias administrativas y pedagógicas. Actualmente vivimos un retroceso en referencia a lineamientos de políticas educativas, con un hacer sesgado y rumbo incierto, evitando la participación de la comunidad toda”.

“Estas apreciaciones no son antojadizas, ya que se pueden ver en las acciones del ministerio, desde la negativa a reunirse con los representantes docentes -quienes fueron elegidos, mal que les pese, por los docentes- incluso hasta incumplir con su palabra empeñada -la ministra Naidenoff – no efectúa las convocatorias planteadas, a pesar de tener el temario entregado en propias manos, con temas urgentes como la titularización y accionar irracional de Reconocimiento Médico, entre otros”, exponen.

“La falta absoluta de diálogo y empatía refleja un retroceso en el hacer educativo, negando la existencia de un Proyecto Educativo Comunitario, para limitarlo solamente al plano institucional”, afirman.

“Renglón aparte merece el desprecio humano que atenta contra la dignidad e integridad psicológica, física y emocional, de más de doscientos docentes dejándolos sin sueldos, negando las institucionalizaciones realizadas por el Gobierno anterior, efectuadas legal y legítimamente dentro de las atribuciones que posee todo Gobierno electo democráticamente por el pueblo, atentando contra la seguridad jurídica que constituye una garantía de todo ciudadano, actuando a su arbitrio, sin el mínimo respeto a las leyes procesales, que para la ministra, son todas letras muertas”, plantean.

“Preocupa esta situación, ya que sus consecuencias también podrían recaer en los graduados de esas instituciones si se les desconoce la legitimidad de sus acciones pedagógicas y administrativas por el solo hecho de haberse efectuado bajo el anterior Gobierno”, alertan estos sindicatos de la educación.

“Si este accionar no cambia, es por responsabilidad de la gestión del Gobernador Zdero quien no da directivas claras a sus ministros, en particular a la cartera educativa, circunstancia lamentable que llevará a un año de conflictos permanentes, y que se podría evitar con el solo cumplimiento de las normas estatutarias”, advierten.