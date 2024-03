Gyoker propicia la regulación de la asistencia social

El diputado provincial Iván Gyoker (Iván Gyoker) junto a sus pares Maida With y Francisco Romero Castelán anuncian la presentación de un proyecto de Ley, con el que pretende la regulación de la asistencia social.

Según indica, “ponemos reglas al Estado para que con la asistencia no suceda con todos los planes sociales todo este tiempo donde se desvirtuó tanto con los Emerencianos Sena y Quintín Gómez con la Vanesa de la vida”.

Dice el legislador de Juntos por el Cambio, “queremos que la asistencia llegue a quien tenga que llegar de forma correcta, que no exista más intermediarios o actores no estatales para la definición de quien cobra y quién no y para que la gente que quiera salir adelante en la provincia del Chaco pueda hacerlo, para que la asistencia social llamados planes sociales respondan a criterios de transparencia”, afirma con insistencia.

“Nosotros lo que prohibimos absolutamente, es que no hayan actores estatales definiendo quien cobra y quien no, como pasó todo este tiempo con las organizaciones sociales, los gerentes de la pobreza, los Emerenciano Sena y Quintín Gómez, lo que queremos ver son las contraprestaciones, de que tengan que estudiar, de que se formen, de que se capaciten, nosotros queremos darles herramientas a la ciudadanía, para quien necesite asistencia para salir de la pobreza”, señala el representante en la Legislatura chaqueña. A esto, subraya: “ No queremos que la persona cobre una asistencia para algo que lo va a mantener siempre en la pobreza”.

Organismos de contralor

Gyoker explica que entre los organismo de contralor estarán el Ministerio de Desarrollo Social, sumados a actores estatales y los municipios. “Lo que nosotros queremos es que sacar de raíz a los intermediarios y lo que se va a generar son unidades en nuestra ley y vamos a trabajar con la ministra Botteri para que hayan instancias de evaluación y de cierto condicionamiento para el día que se otorga la asistencia, para que esas personas puedan salir de la pobreza y se evalúen las condiciones socioambientales en las que se desarrollen estas personas para que podamos tener alertas de atención temprana, que por ejemplo se cumpla la escolaridad de los hijos y se cumplan con vacunas y demás condiciones sanitarias que necesitan los chicos para desarrollarse”, ejemplifica el legislador. Aclara que “los planes van a ser estrictamente provinciales”.

Al ser consultado por los beneficiarios de la asistencia por parte del Estado, Gyoker estima que “son 29 mil personas que están con la renta mínima progresiva y cerca de 2 mil personas del programa Más Igualdad y hoy, de facto el Ministerio de Desarrollo Humano sacó a los intermediarios del sistema que pronto lo va anunciar la ministra, pero nosotros necesitamos que ya tenga fuerza de ley y que mañana esté y que estas cosas no pasen en la provincia”.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio señala que “se dieron de baja muchos planes sociales que eran certificados por el Partido Justicialista, por unidades básicas, por diputados, por políticos. Había más o menos unas 8 mil personas que eran certificadas por políticos, era vergonzoso el uso de los recursos del Estado, de la asistencia social con los planes sociales que tienen que estar dedicados a los que necesitan y no como se los utilizaba políticamente”, dice marcadamente disgustado con la distribución de la asistencia social.

Menciona también que “había certificaciones como ‘prensa gobernador’. Realmente era una utilización política muy fuerte y el vicegobernador anterior de la provincia durante la gestión de Peppo, que era embajador de Guatemala, certificaba cerca de 200 y pico de becas, entonces ya era una joda”, dice sumamente molesto. A ello, afirma que “todos se dieron de baja y queremos que todo esto trascienda a los gobiernos, que trascienda nuestra gestión, de que tenemos un gobernador que ya terminó con los intermediarios y que trascienda en el tiempo y por ejemplo si mañana está otra persona que quiera tener estos mismo impulsos que tuvo Capitanich con los gerentes de la pobreza, no pueda hacerlo porque hay una ley que impide hacerlo en la provincia del Chaco. Y si no quieren que les expliquen al pueblo del Chaco por qué no quieren una asistencia limpia”, reafirma.

“A mí me gustaría que si la oposición no quiere acompañar -el proyecto de ley- que les expliquen a la gente el por qué quieren que hayan intermediarios y por qué quieren que haya gerentes de la pobreza”, desafía el legislador.

La oposición pide emergencia alimentaria

Ante la consulta de Chaco On Line por el pedido de la oposición para declarar la emergencia económica en el Chaco, Gyoker expresa: “en el tercer trimestre del 2023, la Encuesta de Hogares da 68 por ciento de pobres; es dramática la situación que nosotros vivimos y hoy el Ministerio de Desarrollo Humano está tomando medidas urgentes para poder resolver esto. Realmente esto a nosotros nos moviliza y estamos avanzando en medidas”.

Además sostiene el legislador provincial de Juntos por el Cambio: “La emergencia lo que hace es achicar procesos administrativos y el Ministerio de Desarrollo Humano se está ocupando de esta situación”.