Cantero: “El defensor es tan cómplice, es un hipócrita y si le queda todavía algo de vergüenza, debería renunciar”

Raúl Cantero, vocal que representa a los Pasivos en el Insssep, expresa su sorpresa ante las declaraciones recientes del defensor del pueblo, Bernardo Voloj. “Esta preocupación no la vi, ni se notó, antes del 10 de diciembre. ¿Dónde estuvo antes? Acaso, ¿no sabía del carnaval dentro del Insssep? ¿No sabía de los autos que le daba Capitanich a los piqueteros? ¿Qué hizo con los galpones con medicamentos encontrados?”, dispara seguidamente sus interrogantes. Luego apunta sus afirmaciones: “el defensor, es tan cómplice, es un hipócrita y si le queda todavía algo de vergüenza, debería renunciar”.

Luego Cantero se refiere a la deuda de más de 11 mil millones de pesos: “El gobernador Zdero y el directorio actual, están haciendo todos los esfuerzos posibles, para arreglar el despilfarro que nos dejaron y como ya se hizo, en estos días, volver ordenadamente a la compra de medicamentos”.

Cantero: “Hace unos meses, hice la misma presentación en la Defensoría del Pueblo y Voloj no la quiso recibir”

“Desde el 2022, la Vocalía del Insssep, ya hizo presentaciones ante la Defensoría del Pueblo y nunca obtuvimos respuestas a esos reclamos por la falta de medicamentos", asegura.

"¿Por qué no se ocupó, hace unos meses atrás, cuando personalmente fui a presentar una denuncia a la Defensoría del Pueblo? Hice una presentación, que era una copia de la denuncia en la Fiscalía Penal Nº 1, porque en ese entonces el gobernador Capitanich no enviaba los fondos correspondientes para la compra de los remedios que hacía falta en el Insssep, o sea esto, la falta de medicamentos que alude el doctor Voloj, debería haber preguntado a la gestión anterior. Esa vez, no me quisieron recibir esa presentación con la excusa de que cada afiliado tenía que hacerlo y la verdad es que nunca Voloj se ocupó de este reclamo. Es por eso, que ahora el papel de interesado por los afiliados no le queda, aunque lo intente, porque todos sabemos y lo conocemos, es un cómplice de la anterior gestión de Capitanich”, concluye.