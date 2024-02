El gobernador Leandro Zdero dialoga con la prensa local sobre la educación; las paritarias y la situación del InSSSeP.

Ante la proximidad del inicio de las clases, acrecenta la preocupación por los temas educativos y docentes. Ante esto, el gobernador Leandro Zdero expresa definiciones.

“Estoy trabajando para docentes de mi provincia, para que estén en mejores condiciones y para que la educación funcione. Estoy trabajando al lado de cada institución que se rompe el lomo trabajando, a cambio de nada, dejando su propia vida”, reivindica la labor de sectores que trabajan en la educación.

Paritarias

Se refiere a su modalidad de gobernar. “Quiero decirles que en el Chaco no viene a gobernar un todólogo con el todólogo, ya tenemos la experiencia de alguien que decía que lo sabía todo, yo voy a tener un equipo de trabajo que va atender a cada una de las jurisdicciones con los ministros correspondientes, claro que en algunas voy a participar, no es descentralizar es tener equipo, estoy controlando lo que pasa en cada una de las áreas y las paritarias se darán como corresponden en cualquier provincia, por supuesto que vamos a recibir a todos los que soliciten paritarias a través de lo que corresponde”.

Paro en el Insssep

“Sabemos que los paros que vamos a tener son políticos, fíjense en el Insssep antes no hacían paro porque el que conducía el InSSSeP era parte del gobierno y perdieron las elecciones y están enojados porque perdieron las elecciones, también hicieron entrar a un montón de gente a ver si acomodaban a punteros políticos, ¿quién no sabe que esto es un paro político?, ahora lo están haciendo, no en desmedro de nuestra gestión sino en desmedro de quienes le pagan el sueldo, los afiliados le pagan el sueldo”, subraya el mandatario chaqueño.