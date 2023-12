Atech rechaza y repudia DNU

Finalmente el flamante Presidente de la Nación, denominado el gatito mimoso del poder económico y financiero por una de sus contrincantes en campaña, mostró las uñas y con absoluta claridad de su ideología ‘anarcoliberal e individualista’, al dar a conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU- con trescientas cincuenta (350) derogaciones y modificaciones de leyes y normas existentes de carácter socioeconómico. Tal política no se aplica en ningún país moderno y el retroceso puede llevarnos no a la potencia de 100 años atrás, sino a la situación anárquica de 200 años (1820 cuando no existía un Estado unificado y organizado)”, considera Atech, a través de un documento que lleva la firma de su secretaria general, Rosa Myriam Petrovich, acompañada por el resto de la Comisión Directiva de este sindicato.

Poco después, afirma que “el objetivo es evidente, la República Argentina ha sido colocada en condiciones de remate y a merced del poder comercial y financiero internacional. Los 200 años de lucha por la organización política (Constitución, Democracia, República; División de Poderes, Federalismo) avance social (bajo los principios de la solidaridad, igualdad, fraternidad) y defensa de la soberanía nacional, (económica y política) han sido vulnerados y sacrificados en aras de los “nuevos ídolos” (el individuo y el poder del dinero). El Estado argentino ha sido reducido a su mínima expresión y la sociedad a la ley del más fuerte”, subraya.

“Las medidas adoptadas en el DNU citado, son la culminación de una acción iniciada por el gobierno militar (1976-1983) continuada en la década del ´90 (menemismo) y finalmente durante el gobierno de Mauricio Macri colocando al País de rodillas ante los organismos y especuladores internacionales”, analiza sobre la historia argentina de los últimos años.

Desde la Atech rechazan y repudian “enérgicamente el DNU que nos ocupa, por representar lisa y llanamente un golpe a la democracia, a los derechos del conjunto de la sociedad argentina, de los trabajadores todos; un pisoteo a la Constitución Nacional. Un verdadero mamarracho jurídico, inconstitucional, entreguista y destructor de nuestro País, requiriendo a nuestros representantes en el Congreso actúen en consecuencia defendiendo los derechos del pueblo argentino y de la República misma”, reafirma.