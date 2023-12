Basura: Desde el Concejo esperan surja una investigación administrativa

Alejandro Aradas manifiesta preocupación por la situación de la falta de recolección de la basura en Resistencia. Estima que surja una investigación administrativa.

“Es preocupante la situación, me imagino cómo debe estar el vecino de Resistencia, no debe entender toda esta situación administrativa por la que estamos pasando con el contrato de la empresa Santa Elena que era hasta el 31 de diciembre, lo que pasa es que como no le pagaron varios meses iniciaron un paro y estando los residuos de Resistencia en las calles, esto ha generado una situación angustiante para el vecino”, expone el alarmante panorama con el que se encuentra la nueva gestión de la comuna resistenciana.

Considera que el Ejecutivo municipal gestiona las solución de esta problemática. “Vamos a ver cómo normalizamos la situación de la recolección porque es necesario que prioricemos la solución sanitaria que está por encima de preocupación que tengamos acá en la Municipalidad, así que creo hay que reencauzar la deuda con la empresa Santa Elena”, estima.

En ese sentido, dice que “están viendo la situación financiera porque no hubo transición y no hubo quién nos pudiera dar información del panorama de cómo quedaba el Municipio, así que los funcionarios recién toman conocimiento de cómo queda el Municipio para hacer los compromisos financieros”.

Transición

En relación a la necesaria transición entre gobierno saliente y entrante, Chaco On Line consulta al presidente del Concejo, quien estima que no se dio. “Me parece que no se dio, por las impresiones de Roy Nikisch, creo que el intendente Gustavo Martínez actuó con una irresponsabilidad nunca vista en dejar como dejó la ciudad. Creo que no se merece el vecino de Resistencia”, sostiene Aradas.

Ante la falta de recolección de residuos sólidos, el titular del legislativo comunal confirma una una presentación buscando el responsable de esta situación, a través del Juzgado Ambiental que tiene la Municipalidad. “A raíz de nuestra presentación puede llegar a que surja una investigación administrativa a quien dejó en este estado a la ciudad de Resistencia”, dice.