Sindicatos estatales reclaman autonomía funcional y autarquía financiera para el InSSSeP

Representantes de la Mesa de Organización Sindical, compuesta por los sindicatos Aptasch, Federación Sitech; Asavich; Otech –Fetera; Sitraic, Lista Verde Judiciales del Chaco y la Mesa Coordinadora Nacional de organizaciones de jubilados y pensionados de la República Argentina, participan de una reunión con el titular del InSSSeP, Antonio Morante, a quien además lo acompañan dos síndicos de la entidad.

Dirigentes de la Mesa de Organización Gremial

Cabe señalar que dicha audiencia se da en el marco de un paro de actividades convocado por los gremios para la jornada de este miércoles 22 de noviembre, que se realizara con alto acatamiento en toda la provincia.

Los representantes gremiales expresan preocupación y reclaman por la situación de la obra social referida a las prestaciones suspendidas y las numerosas demandas de los afiliados en relación con ello. Detallan al respecto que “hay muchas personas afiliadas a la obra social que no están recibiendo sus drogas oncológicas con las frecuencias indicadas en el tratamiento médico, como también ocurre con la medicación de pacientes HIV e inmunosuprimidos".

Si bien el titular del InSSSeP afirma en ese encuentro que “la atención del instituto está en estos momentos centrada en la urgencia y las áreas más sensibles como ser los pacientes oncológicos e inmunosuprimidos”, los gremios reclaman al mismo que “el afiliado de la obra social se encuentra en un estado de desprotección y de incertidumbre total. Desde hace mucho tiempo, pese a realizar sus aportes mensualmente, cualquier afiliado que quiera hacer uso de la obra social debe pagar la totalidad de la atención y no parte de ella, la obra social en muchos casos es una financiera. Nos encontramos con personas que no se están tratando las patologías por el alto costo que tiene la Salud privada que no cubre la obra social y tampoco encuentra respuesta en Salud Pública ”.

En esa línea, exigen que “la obra social tenga autonomía funcional y autarquía financiera respecto al gobierno provincial, ya que debería ser autosuficiente con el aporte mensual de los trabajadores mensual. De acuerdo a nuestras estimaciones, el número de afiliados aportantes al instituto genera un flujo de financiamiento que debería cubrir los costos de las prestaciones que los afiliados demandan”. Acotan al respecto que “la obra social es nuestra, de los afiliados, pero lo cierto es que tenemos cada vez menos prestaciones”.

Morante asegura que en la semana comenzarían a normalizarse las prestaciones "críticas" tras el pago a realizar de una parte de la deuda. Sin embargo, los gremios que conforman la Mesa de Organización Gremial anuncian que “en caso de no solucionarse en el corto plazo esta problemática, se retomarán las medidas de fuerza exigiendo la inmediata resolución de la problemática”.

Además, las entidades gremiales aseguran que “vamos a plantear esta situación al nuevo gobierno provincial que asumirá el próximo 10 de diciembre, debido a que entendemos que el InSSSeP, que es la obra social de los trabajadores estatales, no debe seguir siendo manejada a discreción del poder político de turno”.

De dicha reunión, participan por parte de Aptasch, Ramona López, Carlos Villalba y Ricardo Matzkin; por parte de Federación Sitech, Eduardo Mijno; Sixto Aguirre por Asavich; Abel Pellegrini por Agremiación de Jubilados Docentes del Chaco; y Ricardo Morel por la Agrupación Lista Verde Judiciales del Chaco.