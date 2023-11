Massa reconoce triunfo de Javier Milei

El candidato de Unión por la Patria, al dirigirse a lo militantes y manifestantes que lo acompañan, reconoce el resultado desfavorable.

“Hubo tintes ríspidos y ojalá que el valor y el respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre en la Argentina”, dice en sus primeras palabras.

Destaca el valor de la jornada democrática. “Hoy ratifica una cosa, frente a tanta discusión o disvaluación, la Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido, y, además, transparente”.

Admite los números desfavorables, tras conocer el los resultados de las mesas testigos, enviadas por los fiscales de mesa en los distintos puntos del país. “Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, admite.

Subraya que deja un mensaje en favor de “la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta descalificación es el mejor camino que podemos recorrer”.

En tanto, agradece “a todos los que trabajaron en los comicios de hoy y a cada una de los trabajadores del Gobierno, a cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad y a cada uno de los fiscales de nuestra fuerza política y de otra fuerza política, que les dieron transparencia y certidumbre”.