Alertan por nuevas medidas de fuerzas en Salud Pública

"La salud pública no encuentra soluciones por parte del gobierno provincial, que volvió a incumplir las promesas realizadas”. Así lo manifiesta la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch), que alerta en ese marco que “la falta de respuestas y las promesas incumplidas, así como los intentos de cercenar los mecanismos formales de negociación, generaron que salud pública vuelva a realizar medidas de fuerza en el corto plazo y apelaron a la participación de los trabajadores en el reclamo”.

Desde el gremio indican que "semanas atrás autoridades provinciales nos manifestaron que a finales de julio iba a realizarse el otorgamiento de la bonificación por Dedicación Exclusiva a los trabajadores que esperan incluso años por esa medida. Pecado embargo, fue una promesa incumplida ya que iniciado el mes de agosto no existe novedad alguna, tirando por la borda la expectativa de muchísimos trabajadores que esperan, desde hace años, con ansias este otorgamiento para mejorar sus ingresos".

En esa línea, desde Aptasch también declaran que "el ministro de Economía nos dijo que una vez abonados los salarios de julio iba a presentar una propuesta en referencia a nuestro pedido de aumento de la base de cálculo de las bonificaciones de salud pública. En ese tema, nosotros pedimos que dicha base se ate al salario básico, como ocurre en todas las otras jurisdicciones del Estado provincial. No es un tema menor para los trabajadores de salud pública, ya que esto también implicaría un empuje al salario en un contexto donde una porción muy grande de compañeros tiene sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica. De esto tampoco hubo aún novedad alguna".

A su vez, la carrera sanitaria y su demorada puesta en marcha es un eje central del reclamo de Aptasch. Sobre ello, manifiestan que "la lógica es muy clara: la Ley de Carrera Sanitaria permite que todo el sector sanitario tenga un ámbito propio de negociación ya sea salarial, de condiciones de trabajo, de ascensos, de concursos, etc. Al no reglamentarse, seguimos formando parte de la administración central sin tener un ámbito formal que sea propio a Salud Pública. Desde el gobierno nos prometieron en el marco de la última audiencia de conciliación obligatoria que a mediados de julio se iba a firmar el decreto reglamentario, pero eso no pasó".

Aptasch detalla que "esa promesa no se cumplió, pero la situación se agravó aún más. El gobernador junto a UPCP, un gremio paraestatal que hace años viene cercenando derechos de los trabajadores en la administración pública y está en contra de la Carrera Sanitaria. Esa asociación Gobierno-UPCP generó que la provincia decida que la Carrera se iba a tratar dentro del Convenio Colectivo de Trabajo, y por ende, la Salud Pública continúa siendo negada a tener nuestro su ámbito formal de diálogo".

Esta situación, sostienen, es una "clara afrenta no solo a Aptasch como gremio exclusivo de salud pública y de mayor representatividad en el sector, sino también y fundamentalmente a los trabajadores de salud pública, que vuelven a ser privados de tener una mesa propia de discusión con el gobierno para solucionar los problemas que son propios de la salud pública y que nada tienen que ver con los problemas que sufren compañeros de otras jurisdicciones del estado provincial".

Ante todo esto, Aptasch advierte que "la paciencia se agota y por eso vamos a volver a realizar medidas de fuerza", una situación que se votará en primera instancia entre los afiliados y comunicada luego de la decisión final respecto a su duración y mecanismos de paro.

Para ello, Aptasch manifiesta la necesidad de que "todos los trabajadores de salud pública estemos unidos y activos en este reclamo. La carrera sanitaria es un logro que hemos alcanzado con mucha lucha y que beneficia a la totalidad de los trabajadores sanitarios sea cual fuera su condición actual, y la situación actual es de una gravedad inédita e intolerable. Por eso, apelamos a su participación en la lucha, a ser protagonistas activos de la defensa de nuestros derechos, a estar unidos para que juntos logremos conquistar lo que merecemos".