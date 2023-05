Asunción de autoridades de la Junta Local del PJ: Cuesta asegura que "Vamos a estar al lado de los humildes"

Chaco On Line

La candidata a intendenta por la Corriente de Expresión Renovada (CER), Élida Cuesta, acompaña la asunción de autoridades de la Junta Local del Partido Justicialista de Resistencia, momento en que destaca “el trabajo y la historia de militancia de las nuevas autoridades” y convoca a “honrar el legado de Eva Perón, de estar al lado de las y los trabajadores y los humildes”.



Cuesta agradece “el trabajo militante” y destaca la importancia “durante los años en que el peronismo estuvo fuera del gobierno provincial. Nosotros, con muchos otras compañeras y compañeros, fuimos los que resistimos durante los 16 años en que el peronismo estuvo fuera del gobierno, los que custodiamos las urnas para ganar en 2007 por 1.118 votos, mientras los que hoy nos señalan con el dedo ni siquiera vivían en la provincia o pasaban por la vereda del partido”, manifiesta.



Además, la candidata por el CER subraya que es necesario que todas los justicialistas que trabajan en el territorio tengan representación partidaria y sean reconocidos por su tarea militante diaria. “Para los que sentimos el peronismo, los cargos son circunstanciales pero creemos necesaria la representación y el reconocimiento de las y los compañeros que trabajan todos los días en el territorio dejando la vida por nuestra causa, que no es más ni menos que la causa del pueblo”, afirma.



Por otra parte, cuestiona a los funcionarios que salen en en botas de lluvia durante la última emergencia hídrica en Resistencia y que durante tres años de gestión no salen de las oficinas de Casa de Gobierno. “Basta de inventar peronistas que no sienten la doctrina, basta de ese peronismo descomprometido que sale solamente cuando hay elecciones y se sacan fotos en las desgracias de la gente. Estos personajes no nos van a robar nuestra historia porque nosotros siempre vamos a estar al lado de los humildes”, asevera.



Por último, Cuesta pide a cada militante que la acompañen para llevar a cada barrio y cada casa la propuesta de construir una ciudad mejor que incluya a todos. “Somos testimonio vivo de la historia del peronismo, porque nacimos peronistas, vivimos como peronistas y vamos a morir peronistas, por eso les pido que no me dejen sola, que abracemos a todas y todos, que llevemos nuestra propuesta casa por casa para construir juntos una Resistencia mejor”, concluye.