La Libertad Avanza exhibe sus precandidatos y propuestas, en Machagai

Chaco On Line

Los precandidatos provinciales y municipales de “La Libertad Avanza” se presentan en sociedad este martes en Machagai, en el intento de consolidar las estrategias de trabajo para las elecciones PASO del 18 de junio.

Alfredo “Capi” Rodríguez, quien es precandidato a gobernador para las generales, acompañado por Ileana Aguirre, convoca a todos los presentes a trabajar por “el cambio moral y cultural. Tenemos que revivir la cultura del trabajo y ustedes tienen que ser los mensajeros del cambio”.

Entre sus propuestas, subraya que “venimos a defender la vida. Por eso la inseguridad y el hambre se tienen que terminar en el Chaco. No quiero que se muera un chaqueño por un asalto y por eso en nuestro Gobierno, la seguridad y la educación van a ser ejes centrales” como así también que ”es inmoral el grado de desnutrición en El Impenetrable pero también en el 60 por ciento de los niños del Gran Resistencia”, destaca.

La propuesta en las localidades

El anfitrión y precandidato a intendente local, Diego Moral, reconoce “el acompañamiento del vecino de Machagai cuando acercamos la propuesta de cambio que va alineada con un proyecto de gobierno nacional que será realidad desde diciembre.”

Asimismo, sus pares de Juan José Castelli, licenciado Adrián Zukiewicz y de Charata, Patricia Bracamonte, remarcan “la confianza de los militantes libertarios” y el creciente “apoyo de la sociedad, sobretodo de los jóvenes que nos acompañarán con su voto”

Alabe: “Metemos los pies en el barro de la política para cambiar entre todos”

El precandidato a intendente de Resistencia, Carlos Alabe, destaca que “casi todos los que estamos acá somos principiantes y novatos, y nos estamos metiendo en la política en el peor momento, porque los sabios y científicos de la política nos dejaron es país como está. Podemos quedarnos de brazos cruzados o movilizarnos para evitar que nuestros jóvenes terminen yéndose del país porque no ven futuro para ellos”.

El arquitecto rememora que “alguna vez me metí con la Casa Garraham por la salud de los chicos y aunque no sabía nada de medicina, lo hice por los pibes del Chaco. Ahora me pasa lo mismo, meto los pies en el barro de la política sin conocer demasiado porque quiero luchar para que entre todos cambiemos Resistencia. Asumo el compromiso de trabajar con los resistencianos por amor a mi ciudad. Para lograr una capital más ordenada, más limpia y más linda y por eso convoco a toda la sociedad porque este cambio se logra entre todos.”

Fretes: “Venimos a levantar las banderas de la libertad”

Luego , el precandidato en primer lugar de la lista de diputados provinciales, ingeniero Raúl Fretes, resalta que el denominador común que une a las personas que se suman a este espacio político nuevo son el “respeto” y la “necesidad de involucrarnos” para cambiar esta realidad que nos golpea y nos duele. “No vinimos a imponer nada a nadie, nos unimos y vinimos a levantar las banderas de la libertad, de los valores y principios que hicieron grande a nuestra patria,” asevera.

Rodríguez: “Defendemos la vida y los valores”

“Hay alguien que desde allá arriba que quiso que hoy estemos aquí, alguien que nos dio la vida. Yo defiendo la vida y quiero que cada uno de ustedes también la defiendan”, apunta Rodríguez. Tras lo cual, convoca a los presentes a “ser los mensajeros de lo que vamos a hacer en nuestro gobierno. Los invito a construir un nuevo Chaco y un nuevo país”.

“No vamos a permitir que nos sigan matando a los pibes y a otras personas en la calle. La seguridad pública va a ser una cuestión central en nuestro gobierno. Y también la educación, porque no podemos tener educación sin seguridad, y la seguridad sin educación no existe. No hay desarrollo posible sin estos dos elementos centrales”, asevera.

“No quiero que muera un pibe más por desnutrición y hambre en nuestra provincia. Tenemos el 60% de niños que no comen bien en el Gran Resistencia, es inmoral que los pibes se mueran de hambre en El Impenetrable chaqueño”, remarca.