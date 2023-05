Más actividades para contener a los más pequeños

Chaco On Line

Alicia Torres recorre el barrio Camba Cuá, en Machagai, donde entrega materiales didácticos para niños. “Estuvimos en Machagai en el barrio Cambá, donde venimos trabajando y se les entregó material de música, con materiales didácticos de acompañamiento a los chicos para que brinde el aprendizaje, en lo que es la habilidad cognitiva, física y lo emocional, como poder acceder a una caja de lápices de color , témperas de colores, libros para la lectura y libros para colorear”, detalla la dirigente.

Torres profundiza sobre la tarea social destinada a los más pequeños que desarrollan en el interior chaqueño. “Tenemos también merendero en Las Palmas, Pompeya y en El Viscacheral Escuela N° 926 pronto a inaugurar y llevar ahí también cocina, ventilador, freezer , todo esto nuevo y lo financia el SENAF (Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia ) y de acuerdo a las necesidades viene el financiamiento. Esto viene acompañado de útiles escolares, zapatillas y el refrigerio”.

Explica la modalidad en las que definen los espacios a los que llevarán la ayuda. “Los lugares elegidos son en los que se hace un análisis según las necesidades, que si bien hay muchos lugares, pero están contenidos de distintas maneras”, indica la dirigente sindical.

Remarca la modalidad de trabajo. “Asumimos el compromiso de acompañar a los chicos con los papás, todos juntos y la familias , porque el objetivo es que se convierta en un espacio para la niñez y la adolescencia”, apunta la dirigente docente.

En esa línea, afirma que “la idea es concientizar a la familia, como por ejemplo nosotros vemos en Machagai, que lo llamo el shopping de la madera, en donde el trabajo que hacen los chicos es lustrar, pintar, pasar el barniz, trabajando duro y horas, que con el tiempo puede acarrear un mal en los pulmones, alguna enfermedad. Pensamos que esos niños pueden tener problemas a futuro, por una cuestión laboral”.

La secretaria general de Siceach señala que “los niños pueden verse afectados en su desarrollo personal, de vivir como una persona adulta, sino que tiene que vivir como un niño, entonces pensamos que en su larga vida puede llegar a tener un perjuicio”.

“Sacar esos mitos de que el niño tiene que limpiar y lavar porque tiene que aprender, no digo que no tenga alguna tarea, pero no todo el día, porque eso es trabajar”, explica la metodología que emplean en la búsqueda de erradicar el trabajo infantil.

“Cuando ves que un niño ayuda para hacer una torta parrilla, también está el peligro del calor de la braza, que se puede quemar”, alerta Torres.