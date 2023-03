Pondrán en marcha la recuperación de equinos

Chaco On Line

Gustavo Martínez da a conocer la construcción del Centro de Recuperación Transitorio de Equinos de Resistencia. Este predio, cuyo proyecto es presentado por la Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente, estará ubicado en avenida Lynch Arribálzaga 4.930 y se prevé que la obra se inicie el próximo 4 de abril.

Además, se abrirá un Registro Único de Sustitución de Tracción Equina (RUTE) para aquellos carreros que quieran canjear sus caballos por los Eco Torky. Estos recibirán una capacitación, teniendo como sedes los centros comunitarios municipales de las áreas de influencia, como ser en los barrios Villa del Parque, Villa Don Andrés, Villa Prosperidad y Villa Encarnación. Se podrán inscribir a partir del 3 de abril y hasta el 31 de mayo, de 7 a 11 y de 15 a 19 horas. Los datos necesarios son: DNI, domicilio real, ocupación y copia del DNI de miembros del grupo familiar.

Desde el municipio dan a conocer que con las áreas de Zoonosis, Sanidad y Salud animal se inicia el proceso de erradicación de la tracción a sangre (TAS) en la ciudad.

“Un cambio cultural”

El intendente subraya que “estamos desarrollando un proceso que comenzó a debatirse en ocasión de presentarse el Código Único de Tránsito y Transporte de Resistencia, brindando un marco jurídico a nuestra voluntad política de erradicar la tracción a sangre”.

“Somos plenamente conscientes que esto tiene un proceso de cambio cultural y de paradigma respecto a cómo nos relacionamos con nuestros animales en general y, además, a la educación de esas familias que usan a los caballos como medios de vida y de aquellos vecinos que llaman a los carritos para que les arrojen sus residuos”, plantea.

En esa línea, analiza: “Es una cuestión compleja, el año pasado comenzó el debate con el marco jurídico local, se acordó la prohibición de la tracción a sangre, luego avanzamos con la puesta en marcha del Juzgado de Faltas Ambiental y ahora el área de Arquitectura diseñó el predio para que los animales secuestrados o rescatados, tengan un destino seguro”.

A partir de esto, resalta las reuniones realizadas con la Justicia, la Policía Rural, fundaciones, por citar algunas instituciones, y destaca la importancia del tratamiento posterior al rescate. En consecuencia, se diseña esta obra en un predio municipal área de Carrería, ubicado en la zona conocida como El Palmar, en el sur de la Ciudad.

Eco torky

Martínez precisa que, además, se realizará el canje de caballos por el denominado Eco Torky, el rodado que la Municipalidad ofrece como elemento de trabajo para reemplazar a los equinos, vehículo con el que el usuario no necesitará de mucho esfuerzo físico para llevar lo recolectado.

No obstante el intendente avisa que habrá “un control persuasivo sobre los que utilizan caballos para acarrear, el cambio debe ser cultural para consolidar este camino, es importante iniciarlo y que no lo deterioremos por no compartir alguna cuestión política”.

Apoyo de las instituciones

La jueza de Faltas de Resistencia, Marcela Cortés, remarca la importancia “de mantener reuniones para compartir experiencias, el secuestro del equipo lleva luego un proceso del que hay que tener en cuenta un montón de particularidades, como ser el traslado del animal, la alimentación, y si está herido, su curación”.

Su colega del Juzgado de Faltas Ambiental, Evelin Miño, explica a su vez que “se elabora un acta de secuestro, se espera el informe veterinario y eso dependerá el destino final del animal, en caso de ser necesario, se dará la tenencia definitiva a alguna fundación”.

Desde la División de la Policía Rural y Ambiental, el comisario Carlos Zanazzo considera que: “Es un cambio cultural, veremos cómo evoluciona, deberemos acomodar las tareas preventivas”.

“Decisión política”

Mientras que María de los Ángeles Merino, de la fundación Libera Chaco, evalúa: “Tenemos la sensación que podremos relajarnos un poco de alguna manera, se diagramó un circuito para el rescate e implementación de medidas que no sean compulsivas, intentando erradicar la tracción a sangre”.

En tanto, Griselda López, de la fundación de Rescate y Rehabilitación del Equino, dice: “Esperamos con todo el corazón que esto funcione, fue importante la decisión política del intendente, el caballo no nació para estar atado a un carro”.