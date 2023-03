Mitos y verdades sobre la nutrición

Lo que siempre debemos saber es que la nutrición es una ciencia y por ende todo lo que se diga tiene que estar avalado por evidencia científica.



Entre tantos que hay, hoy elegí hablar de aquel dicho sobre el pan: que engorda. ¿De verdad pensamos que nuestra base de alimentación nos hace tan mal? Lo mismo se dice de las pastas, el arroz, la papa. Estos alimentos son fuente de carbohidratos (fuente de energía) sin ellos no funcionaríamos. Ahora, el exceso de estos alimentos (como de cualquier otro) si produce un aumento de peso, pero no hablamos de que el alimento por si solo es malo, si no, hablamos del no saber cuanto debemos comer del mismo.



Otro que leí, es que la fruta debe consumirse antes del almuerzo y es totalmente falso. Una fruta va a aportar las mismas calorías antes o después del almuerzo. Lo que se destaca es su aporte de fibra, lo que produce saciedad y también algo de dulce, por eso, siempre son una buena opción para el postre.

Pero de todos los que encontré creo que el siguiente es el más extraño, "consumir agua durante las comidas aumenta de peso". El agua no tiene calorías, es pura y exclusiva para hidratar nuestro cuerpo, para ayudar también a producir los líquidos necesarios para poder digerir los alimentos.

Cuando uno quiere mejorar su calidad de vida y bajar de peso, la mayoría de las personas tiende a reemplazar la coca cola por las bebidas saborizadas o también la fruta por algún jugo artificial, pensando que es lo mismo. Las bebidas saborizadas no contienen fibras, tienen exceso de azúcares y, a demás, también contienen sodio.

Siempre es importante llevar una alimentación equilibrada junto con la actividad física para mejorar nuestra salud y no caer en cosas que no presentan evidencias científicas. Si tenes alguna duda, consulta con un licenciado en nutricion.

Macarena Rodríguez serrano

Licenciada en nutrición

MP 158

Instagram/mrs.nutricion