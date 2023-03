Nuevas líneas de financiamiento anuncian ara pymes

Nuevas líneas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas anuncian CAME y la Subsecretaría de la Pequeña y la Mediana Empresa de la Nación. Aseguran que serán tasas accesibles y competitivas tasas accesibles y competitivas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Subsecretaría de la Pequeña y la Mediana Empresa de la Nación (Sepyme) realizan una exposición conjunta sobre nuevas líneas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas a través del Programa Crédito Argentino (CREAR). “Las pymes necesitamos estabilidad y crédito. Estas herramientas que presenta la Sepyme tienen tasas accesibles y competitivas”, dice el presidente de CAME, Alfredo González. A su vez, el subsecretario Pyme, Tomás Canosa, destaca: “los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Economía para acompañar la producción de las pymes”. Participan por CAME el secretario general, Ricardo Diab; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid, y el vicepresidente segundo, Fabián Castillo. Por parte de la Sepyme, el director nacional de Financiamiento Pyme, Francisco Abramovich, y el director nacional de Gestión y Política Pyme, Pablo Bercovich.