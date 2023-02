Impulsan auditorías externas para Sameep y Secheep

Carim Peche, presenta proyectos de Ley por las que propicia la realización de auditorías externas a las empresas Secheep y Sameep. Las iniciativas indican que las mismas sean llevadas adelante por equipos técnicos de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Peche subraya la necesidad de transparentar el estado económico, financiero y de gestión de las empresas de servicios provinciales como punto de partida hacia el saneamiento de las mismas “Secheep arrastra deuda con Cammesa desde hace muchos años pese a que los usuarios pagamos las facturas todos los meses, en 2017 el gobierno nacional condonó la deuda pero nada cambió, siguieron sin pagar a la mayorista, en 2019 aprobamos en la Legislatura un crédito porque le iban a cortar la luz al Chaco por ser deudor ‘crónico’, hoy se deben más de $40.000 millones”, expone el legislador radical.

“No invierten en mejorar el servicio, los cortes son permanentes, hace 10 años que pedimos que nos digan que hacen con el dinero de los usuarios, presentamos notas, pedidos de informe, incluso en la última audiencia pública se lo pregunté al presidente de Secheep y me dijo que no era el ámbito pero que después me iban a responder, todavía estoy esperando”, señala en forma irónica.

En este contexto, Peche recuerda que “El gobierno nacional implementó un plan de quita y refinanciación de deuda para las distribuidoras, para acceder se debe tener al día los pagos a Cammesa correspondientes al año 2022, sucede que Secheep tampoco pagó los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, suman $5000 millones, el gobierno provincial le otorga ese monto mediante Decreto 64/2023 ¿Adivinen quien va pagar la gentileza? Los usuarios con más tarifazos”, afirma el diputado provincial.

Sameep

Respecto de la situación en Sameep, Peche dice que “funciona con el mismo desmanejo que reina en Secheep, años de deuda de aportes al Insssep, obras que no se terminan o no se hacen, el segundo acueducto en veremos, en 2004 el ex presidente Néstor Kirchner lo anunció en Sáenz Peña, pasaron los años y no se hizo nada, en el 2010 aprobamos un crédito en la Legislatura de u$s 180 millones de dólares, en 2017 la obra seguía sin terminarse por lo que el gobierno nacional envió a la provincia u$s 137 millones de dólares para la finalización, estamos en el año 2023, pasaron 19 años y seguimos sin agua potable, recibimos agua con barro”.

Finalmente apunta que “La ciudadanía se siente indefensa frente a un Estado que no da respuestas, mira para el costado, por eso es que propongo que la auditoría sea realizada por equipos técnicos de la Universidad Nacional del Nordeste, un ámbito de reconocido prestigio nacional e internacional de manera de garantizar independencia y objetividad”.