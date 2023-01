Tránsito: Ocampo insiste en el ordenamiento vial

Chaco On Line

El diputado provincial Rodrigo Ocampo se expresa respecto a una grave realidad que se vive respecto al ordenamiento vial en el Chaco, y principalmente en Resistencia.

En primera medida afirma: "Impulsamos leyes que mejoran el tránsito durante el año 2022 y vamos a insistir para que sean tratadas en 2023, como la prohibición de carros, y el ordenamiento de moto vehículos", haciendo alusión a los proyectos de ley presentados en la Legislatura bajo denominación de Proyecto de Ley Prohibición de Traccion a Sangre", "Proyecto de Ley Verificación Moto Vehicular" y "Proyecto de Ley Prohibición de caños de escapes libres".



Respecto a como se observa la problemática manifiesta: "Nuestra visión sobre el tránsito es integral, por eso trabajamos en leyes para que de manera focal vayan reduciendo la siniestralidad y los problemas que terminan impactando fuertemente en el sistema de salud y fundamentalmente en la vida de nuestra comunidad". A lo que acota: "No queremos seguir lamentando accidentes y pérdidas fatales por no tener una legislación o no tener un poder de control Municipal acorde a la situación que vive la provincia, fundamentalmente la ciudad de Resistencia".

"No creemos en las excusas o la resignación, hay que insistir en un Estado presente con leyes que den orden a la situación actual, sabiendo además que los más afectados en esto son los jóvenes, por eso es momento de dar discusión", concluye el actual legislador provincial Ocampo.