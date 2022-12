Federación Sitech : "Los docentes no son responsables del fallecimiento de un niño"

Chaco On Line

Federación Sitech rechaza categóricamente “la imputación a los docentes y personal directivo de la EEP N° 499 ‘José María Toledo’ de asignar como principal responsable del fallecimiento de un niño por ‘posible estado de desnutrición con lesiones en la piel (sarna humana).’”, expresa el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“De las palabras del ministro queda claro que la intención del mismo es desligar de responsabilidades a los organismos competentes, concretamente el papel que juegan Salud Pública y Desarrollo Social en los altos índices de desnutrición en la provincia, más teniendo en cuenta que hemos tomado conocimiento que estaba en discusión la tutela del niño y por lo tanto la participación previa de asistentes sociales que tendrían que haber encendido las alarmas dando inmediata intervención a los organismos pertinente y específicos del Estado”, expresa el gremio docente.

Más adelante, señala que “la separación preventiva del personal directivo y del docente, no es otra cosa que ocultar a los verdaderos responsables de esta situación, más teniendo en cuenta que la mencionada separación se hace a través de lo que afirma un medio periodístico, que incluso tenía conocimiento de esta separación sin que se les haya comunicado a los docentes del establecimiento”.

Por otra parte, indica que “no se conoce el motivo del fallecimiento ya que el propio ministro expresa ‘supuesta desnutrición con lesiones en la piel’, es decir que ni siquiera se tomó el trabajo de averiguar primero el motivo real del fallecimiento que hasta el día de la fecha se desconoce”.

“No nos oponemos a una investigación sobre el particular, lo que señalamos es el hecho político de pretender asignar la principal responsabilidad a los docentes ‘el hilo se corta por lo más delgado’, tal lo afirmó el propio ministro”, expresa Federación SITECh.

“Señor ministro no tape las políticas neoliberales de su propio gobierno, políticas que claramente dejan al descubierto el hambre de miles de niños en la provincia; tampoco puede ocultar la desatención a la escuela pública, como ha denunciado infinidad de veces este sindicato, no puede desconocer, profesor Lineras, que la escuela es la caja de resonancia de los problemas que aquejan a la sociedad y claramente ‘han fallado’, tal lo afirma usted en la contención de estos niños, en el preciso instante que abandonaron a su suerte a la escuela pública cuando la corrupción del gobierno de la provincia es uno de los motivos por los cuales los recursos económicos no llegan a donde son necesarios”, afirma el gremio de la educación.

En esa línea, recuerda que “la provincia tiene índices de pobreza e indigencia altísimos, por lo que el hambre de nuestros niños es una realidad que ustedes debieran atender para no tener que lamentar estos hechos que nos golpean a todos como sociedad, por lo que pretender tapar el sol con un dedo separando a los docentes es desligarse de la responsabilidad que le compete como máximo responsable de la cartera educativa”.

Así también alienta “a los docentes de la provincia a denunciar la desatención de todas las escuelas públicas y con ello el estado de abandono en el que se encuentran los niños y adolescentes que concurren a nuestras escuelas que muchas veces encuentran su único plato de comida en los comedores escolares, denunciemos por todos los medios posibles para que el Ministro tome conocimiento, como integrante del gabinete de la provincia, que él es uno de los máximos responsables de esta situación”