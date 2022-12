“No hay información oficial de lo que gana el Municipio por especular”, sostiene Bolatti

“El hermetismo y las dudas rodean esta vez a las ganancias que deben generar los recursos disponibles de las arcas municipales. los fondos fiduciarios municipales son los favoritos a la hora de acumular recursos excedentes o sobre los cuales no se les asignó un destino específico, lo que no quiere decir que sobren”, afirma el concejal Fabricio Bolatti en un documento. Luego precisa que “en dos fondos fiduciarios se direccionaron recursos desde el inicio del mandato de la gestión actual, y hasta mediados del corriente año por más de $2.500 millones.

“La herramienta que fue aceitando el equipo financiero de la gestión del intendente Martínez, que funciona en la Caja Municipal, fueron los fondos fiduciarios de Obras y de Servicios, los que hoy concentran gran parte del excedente y ahorro de fondos liberados por el ajuste realizado, tanto al reducir acciones, prestaciones de servicios, parar la ejecución de obras, etc., pero especialmente por congelar y reducir a la mitad los salarios e ingresos del personal municipal”, afirma el representante comunal.

“No responden Pedidos de Informe ni rinden cuenta del uso de estos fondos”

“Al transferir millonarias sumas a estos ‘fondos’, los mismos no dejan de ser recursos públicos del Municipio, solo que pueden ser administrados en forma paralela a la administración central (algo muy cuestionable y que requiere mucho control), por lo que las autoridades del Ejecutivo, deben rendir cuenta de los mismos y sus resultados, pero en este caso no se expone información en el proyecto de Presupuesto ni se informa a las comisiones ni solicitudes de las y los concejales”, afirma Bolatti.

“Así es que más de $2500 millones que fueron transferidos fuera de la administración principal, hoy no registran paradero ni comportamiento, pero sin embargo la mayoría de las obras públicas siguen paradas por falta de financiamiento, los aumentos salariales siguen por debajo de la inflación y los servicios son deficitarios por falta de equipamiento, entre otros”, reza el escrito.

“¿Gestión rica, Municipio pobre?”

“Yo diría que sí, ya que un Municipio que al asumir Martínez tenía un ingreso mensual que no llegaba a $500 millones, de los que se invertía en salarios el 87%, hoy sus ingresos crecieron por encima del 200%, superando los $1.500 millones promedio, de los cuales menos del 50% va a salarios de los trabajadores y trabajadoras preexistentes a la gestión actual y de los más de 600 incorporados por el intendente, para los que está preparando ascensos importantes para el año próximos según el proyecto de Presupuesto”, dice.

“Seguramente, hay quienes están de acuerdo con los efectos logrados por estas decisiones y acciones políticas, ya que es de suponer que lo que no se paga en personal, se invierte en obras, maquinaria, equipos etc., pero justamente este es el tema, acá solo se licitan muchas obras, pero no se hacen, se anuncian muchos servicios pero no los prestan. Sólo aumentan mucho los impuestos y sí te los cobran, y con ejecuciones judiciales si hace falta”, considera.

En líneas generales, remarca: “la plata que sobra, no sabemos adónde, ni qué se hace con ella, no informan de nada y se tapa todo”.