Zdero: "Seré el gobernador que más acompañe al campo"

El diputado provincial y precandidato a Gobernador, Leandro Zdero, afirma que apoyará fuertemente al sector productivo porque son ellos quienes dinamizan la economía de los pueblos.

Acompañado por el ingeniero agrónomo Hernán Halavacs, del equipo de la fundación Sumar Ideas, Zdero visita a productores escuchando “las necesidades que hoy plantean para impulsar un plan de gestión a futuro para el sector”.

Zdero llega al interior visitando campos “tranquera por tranquera”, reuniéndose con productores de varias localidades, en el mismo lote donde trabajan. “Esta es una campaña inédita para un candidato a gobernador y ha tenido gran aceptación por el campo chaqueño”, asevera el precandidato a gobernador.

“Los productores solo quieren trabajar sus campos”

En tanto, sobre las demandas que hoy tiene el campo, Zdero expresa: “El sector productivo debe tener reglas claras, no hay que mentirle al productor, él solo quiere trabajar, que a pesar de todas las restricciones lo hace muy bien, pero desde el gobierno hay que buscar la manera de sacarle el pie de la cabeza con los impuestos, promover créditos blandos de fácil acceso, generando incentivos, atrayendo inversiones, alentando la producción, lo que implicará puesto de trabajos genuinos y dinamismo económico en las ciudades del interior. Eso lo vamos a lograr durante mi gestión porque soy un convencido de que si el campo anda bien, las ciudades andan bien y mejoran la calidad de vida de las personas”.

“Fuerte inversión en la electrificación rural y terminar con los hechos delictivos”

“Una de mis prioridades será la fuerte inversión en la electrificación rural debido a la precariedad con que hoy se encuentra el tendido rural. Muchos productores o hijos de ellos, quieren permanecer en los campos, no quieren irse a la ciudad y muchos también piensan en volver, pero para eso debemos brindarles cuestiones básicas y la energía eléctrica es fundamental, no sólo como necesidad básica sino para cualquier proyecto productivo. Hay que fortalecer las cooperativas y brindarles las herramientas necesarias, pensar en convenios con otras instituciones como ser, los consorcios camineros que ayuden a mejorar el servicio y el mantenimiento de la energía. Además, estoy muy preocupado por los hechos delictivos que suceden en los campos chaqueños, lo cual perjudica enormemente al productor a tal punto que muchos, decidieron retirarse de la actividad. Esto no puede seguir así, al productor aparte de incentivarlo debemos protegerlo y para eso, la seguridad será una de las prioridades para el futuro, cambiando las leyes que así lo requieran”, concluye Zdero.