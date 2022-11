Cine debate Amores/ Pérdidas, en el Cecual

Los cortometrajes “No me ama “ y “Hideous” se proyectarán este jueves 17, a las 20, en el Centro Cultural Alternativo. Con la coordinación de Arturo Fabiani, es parte del ciclo Amores/pérdidas.

Cortometraje "No me amas"

El jueves 17 de noviembre, a las 20, el Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) vivirá una nueva noche de cine debate. Será una velada del ciclo Amores/pérdidas, organizado por la agrupación Psicoanálisis en la Ciudad. La participación es gratuita, pero con cupos limitados.

Se exhibirán dos cortometrajes: No me ama (Argentina), de Martin Piroyansky, y Hideous (C) (Reino Unido), de Yann Gonzalez. La coordinación estará a cargo del cineasta Arturo Fabiani, quien será acompañado por Daiana Vazquez en los comentarios.

Como es habitual en las veladas de cine y debate que son un clásico de la casa cecualera, estará presente la cervecería artesanal El Perro y se sumará Chorichipa.