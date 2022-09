Duro golpe de Chaco For Ever, en su visita a Villa Crespo

Chaco For Ever sucumbe ante Atlanta, en su visita a Villa Crespo, por la 35º fecha de torneo de la Primera Nacional. Cae por 3 a 1, con un parcial 1 a 0.

For Ever presenta en el comienzo un 5-1/5-1 como alineación táctica.

Los conducidos por Daniel Cravero esperan en el primer tramo, en su propio terreno, dejando venir al Bohemio.

El equipo chaqueño puebla la zona media, dejando venir por la zona media.

Abusa de pases cortos, en la última línea y busca profundidad con pelotazos largos.

El 7 de los capitalinos, Marzioni es lo mejor de la ofensiva Atlanta, más el aporte de Ebelio Cardozo. Los locales hacen circular la pelota con pases cortos. Mientras que abren juego por izquierda

A los 12 minutos, For Ever sin hacerse de la pelota en la zona media, no encuentra una jugada ingeniosa de Lucas Ríos, quien abre el marcador.

En un par de oportunidades, el arquero Matalia presenta dudas en las salidas.

Al promediar la primera etapa, Cravero se ve obligado a hacer un cambio. Allende sale con un golpe por Gonzalo Lucero.

Recién en los minutos finales del primer tiempo, el conjunto de la 9 de Julio se muestra en ofensiva, con una jugada de Vega que se abre demasiado.

El albinegro, que viste en la segunda etapa de blanco, pone en cancha una estructura táctica 442, bien definida.

A los 8 minutos de la segunda etapa, cuando For Ever parece presentar batalla, Rodrigo Colombo aprovecha para poner 2 a 0.

En esos momentos, Nobero aparece como volante ofensivo, en un intento de asociarse con los delanteros.

Evelio Cardozo con un golazo pone el 3 a 0, en un desorden de la última línea y el arquero

A los 13 minutos complementarios, Emanuel Osvaldo Díaz descuenta con un cabezazo que pone el balón en el ángulo superior derecho.

Ataca con mucha gente, entre los que se lucen Galli; Lucero, Vega y Niz.

En los minutos finales, los chaqueños van con mucha gente pero se ven expuestos en la contra.