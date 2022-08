Basura: Severos cuestionamientos del Frente Chaqueño al proyecto oficial de recolección

“Una de las características de la gestión de Gustavo Martínez, es la falta de información y explicaciones sobre los actos de gobierno, sin embargo, en esta oportunidad, fue su propio titular quien se extendió y justificó la propuesta de crear una ‘empresa a medida’, porque así podría cumplir con el deber de realizar la recolección domiciliaria de residuos urbanos no tóxicos (función o incumbencia tan añeja como la propia institución local)”, plantea el representante legislativo local.

“Estas afirmaciones evidenciaron el objetivo y camino que se quiere transitar, que no es otro que el mismo que se encaró para las obras públicas, el cobro de impuestos, el manejo de tierra pública, la pauta de medios, los contratos, el alquiler de inmuebles, y otros, donde la intención es la de apropiarse exclusivamente del poder de disponer libre y discrecionalmente de todo recurso material y humano, así como del efecto de sus acciones, con un objetivo netamente personal de perpetuidad y acumulación.”, asegura Bolatti.

“Una empresa a medida de las necesidades”

“El diseño propuesto se ajusta a la necesidad que tiene la gestión actual de ocultar e impedir el acceso y difusión de la información pública, de manera que el destino de los recursos públicos acumulados legal o ilegalmente (con uso de facultades delegadas, quita de recursos destinados al funcionamiento de concejalías que no se allanan, cercenamiento y ajuste sobre condiciones laborales, etc), llegue a conocerse lo menos posible, especialmente las condiciones de contratación, como ser los valores de los alquileres, el precio de las obras, las certificaciones realizadas”, expone diferencias con el proyecto oficial para la creación de una empresa de servicios.

“Tras el no acompañamiento a la iniciativa oficial, han declarado públicamente que ‘la solución definitiva’ es la creación de esta ‘empresa municipal de servicios con gerenciamiento privado’, con ‘organización y financiamiento propio’; que ‘nunca vamos a tener un sistema ordenado, único y alternativo’; y que ‘si no tenemos una solución definitiva es culpa de ‘estos’ concejales que quieren contratos, que piden cosas a cambio”, apunta Fabricio Bolatti. A lo que seguidamente, señala que “queda claro el objetivo pretendido con la implementación o imposición de esta iniciativa legislativa que debe resolver el cuerpo de Concejales y Concejalas: una imposición ejercida sobre la situación laboral y funcional de quienes integran el equipo de cada edil, estrategia que alcanzó resultados legislativos oportunamente y situación que, de no lograrse, afecta totalmente la capacidad de gestión que mínimamente debe desarrollar un o una representante popular”.