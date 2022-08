Comienza Cultura Federal

El miércoles 3 de agosto a las 10, en la Casa de las Culturas del Instituto de Cultura del Chaco, se realiza la apertura de Cultura Federal, programa del Ministerio de Cultura de la Nación articulado con el Instituto de Cultura del Chaco (ICCh) para fortalecer las políticas culturales en todo el país. Por el Ministerio de Cultura de la Nación participan Rodrigo Dacomo, coordinador nacional de Cultura Federal; y Marina Aranda, directora de Acción Federal; y por el Instituto de Cultura participan su presidente, Francisco Tete Romero, y el vocal, Alfredo Germignani.

En la oportunidad se realiza la apertura institucional y el conversatorio “Desafíos de la Federalización”, en el que las secretarías del Ministerio de Cultura integran mesas de trabajo con gestores públicos locales.

Tras realizarse en Santiago del Estero, Tierra del Fuego, San Juan y Tucumán, Cultura Federal llega a Chaco y ofrecerá actividades del miércoles 3 al sábado 6 de agosto. Mesas de trabajo, encuentros, talleres, conversatorios, charlas informativas, entre otras en las localidades de Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, Castelli, Colonia Aborigen, Machagai y Sáenz Peña.

Aranda remarca que “esta es la quinta edición de este programa, que ya se realizó en cuatro provincias argentinas, con más de 5500 artistas y trabajadores/as de la cultura, y es la primera vez que se desarrollará en más de una localidad.”

“Se trata de una programación de 4 días, con 40 actividades en 10 localidades chaqueñas, lo que nos va a permitir escuchar las demandas y construir colectivamente con secretarios y secretarias de los distintos puntos, tanto del sector público como privado”, acota.

“Muy felices además de que todas las actividades hayan sido acordadas en articulación entre los organismos de Cultura, para poder dar respuesta concreta a lo que cada localidad y cada territorio necesita y desea, y profundizar una agenda cultural conjunta, colectiva, para que las políticas públicas que se viene llevando adelante nos alcancen a todos y a todas”, sostiene Aranda.

A su turno, Dacomo expresa: “En primer término quiero saludar al Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, que se estará sumando a la agenda de actividades el día de mañana y muy especialmente a Tete Romero y el equipo del Instituto de Cultura del Chaco, por el recibimiento y por todo el trabajo previo que se realizó para este encuentro”.

“Cuando comenzamos a hablar con Tete rápidamente nos pusimos de acuerdo en qué es lo que queríamos hacer, porque compartimos la misma mirada sobre el rol del estado, de los distintos actores culturales y el rol que debe tener la cultura en la construcción de un proyecto de país”, comenta.

“Cultura Federal es un programa que se propone profundizar el federalismo, discutir las distintas necesidades e iniciativas que tienen las distintas provincias, ciudades y cada punto del país. Y es una de las primeras iniciativas nos planteamos hace dos años desde el Ministerio y que debió frenarse por la situación de aislamiento, que nos obligó a trabajar sobre la emergencia sanitaria. En ese marco tuvimos que elaborar y desarrollar un plan de asistencia que fue histórico”, expone.

“Estamos muy contentos de poder implementarlo ahora. El objetivo será especialmente escuchar y discutir miradas, elaborar o profundizar políticas que sean diversas, inclusivas, federales, que permitan seguir incorporando a distintos sujetos que históricamente no eran contemplados, para el acceso a los derechos culturales, tanto al acceso y como a la propia producción y la propia mirada. Entendemos que la cultura se construye así, colectivamente, con todos y todas”, considera.

Por su parte, Romero resalta que es fundamental “saber escuchar para saber gestionar. No se ama lo que no se conoce, no se conoce lo que no se siente, y por lo tanto: no se puede defender lo que no se conoce”.

“Es imprescindible concebir la Argentina como un territorio diverso, tanto en su diversidad cultural, como lingüística, étnica y de género. Por eso Cultura Federal en Chaco se va a desarrollar en diferentes localidades”, señala.

“Nos pusimos de acuerdo rápidamente porque compartimos miradas, proyectos de país. En Chaco, desde 2.019 empezamos a trabajar fuertemente en esta dirección con distintas iniciativas: el Consejo Provincial de Cultura, Chaco Celebra, Volver a Vernos, entre otras. El objetivo es llegar a cada una de las regiones educativas, para que al final de ese recorrido tengamos nuestro Congreso Provincial de Cultura, porque nuestra Ley Provincial de Cultura indica que es el máximo espacio para acordar una agenda cultural”, explica Romero.