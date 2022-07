Polini: "Es necesario y urgente que los usuarios de energía del Norte Grande continúen percibiendo los subsidios"

El diputado nacional por Chaco, en dialogo con los medios de prensa acerca de su proyecto de declaración que busca excluir al Norte de la segmentación tarifaria energética, expresa: “Dimos entrada a este nuevo proyecto expresando que es necesario y urgente que los usuarios de energía del Norte Grande continúen percibiendo los subsidios que se les brindan hasta hoy día en materia energética, sin necesidad de empadronarse en el registro de acceso a la segmentación tarifaria”.

Al respecto, el precandidato a gobernador de Chaco indica que la población que habita en el Norte argentino no cuenta con red y suministro domiciliario de gas natural, por lo que consecuentemente se vuelve electrodependiente para mitigar los efectos de las condiciones climáticas. Asimismo, habla de la carencia y la pobreza estructural que aqueja en general a estas provincias y se queja de que "paradójicamente son las provincias que menor índice de cobertura eléctrica poseen" por lo que “el régimen de segmentación es por lo menos discriminatorio y desconsiderado con los norteños”, considera.

"En la Argentina federal que queremos, las tarifas deben equipararse pero también considerarse las diferencias geográficas, socioeconómicas y de infraestructura de cada realidad provincial. La población que de por si se haya soslayada por la pobreza y la inequidad, tiene ahora que enfrentar una eventual restricción a los servicios energéticos, no nos parece justo”, plantea.

Para culminar, el actual diputado manifiesta que "contamos con la tarifa más onerosa por el servicio de electricidad, los índices de pobreza no colaboran y sobre todo, nos abraza una total ineficiencia del Estado que no genera políticas públicas para el desarrollo de alternativas energéticas. Necesitamos esta vez el acompañamiento del resto de las provincias y una mirada realmente federal en esta cuestión para no condenar a nuestros compatriotas a ser aún más postergados de los que hoy ya son".