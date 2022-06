“Nuevamente una empresa es noticia, no por haber alcanzado nuevos mercados, no por el lanzamiento de un producto innovador, no por generar nuevos puestos de trabajo. Nuevamente un sindicato es noticia, no por haber comprendido los cambios en las modalidades de trabajo actuales, no por apoyar a las empresas que dan trabajo a sus afiliados y sustento a sus organizaciones”, exponen la Federación Económica del Chaco y la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Sáenz Peña, en un documento.

“La noticia es un nuevo bloqueo de un sindicato a una empresa, la noticia es una empresa nuevamente bloqueada viendo restringida su libertad de trabajo, siendo rehén de un sindicato, sin la libertad de poder ingresar o salir de su propiedad, los trabajadores y propietarios están a la merced y voluntad de un sindicato que no entiende razones y que solo debe hacerse lo que ‘ellos’ consideran que es lo correcto, nada de lo que se pueda decir o hacer hará cambiar su posición, solo le interesa que se cumpla su ‘pedido’”, dicen las entidades empresarias.

“Las empresas están indefensas, porque la justicia no actúa o actúa muy lenta, no hace saber a los sindicatos que los temas de ‘Justicia’ es justamente el Poder Judicial, el que debe determinar que es justo y qué no, al no actuar permite que se tome justicia por mano propia, en este caso por parte de un sindicato bloqueando la libertad de trabajo de una empresa”, exponen.

“Las empresas están indefensas porque funcionarios y gobernantes no ponen frenos a estos atropellos, porque pareciera que ven más caudal de votos en el sector de los empleados y solo ven un voto en el empresario afectado”, indican.

“Las empresas están indefensas ante un estado con una voracidad fiscal increíble única a nivel mundial, sin la capacidad de resolver problemas básicos para la ciudadanía en general y empresas en particular como es la provisión de combustible, los problemas energéticos, la restricción de importaciones que provoca faltantes, incapacidad para generar condiciones para la incorporación de personal a las empresas y fomentar el empleo genuino, entonces, algunos pueden pensar que dejan actuar a los sindicatos para no decaiga el empleo formal”, plantean.

“Escuchar los diálogos que se tienen entre empresas y sindicatos cuando suceden estos bloqueos es algo irreproducible, genera una tristeza inconmensurable. El sindicato se cree dueño de la verdad y no se dan cuenta que con su accionar lo que generan es espanto en el inversor privado. Esto provoca una reducción en los empleos generados por el sector privado y un crecimiento en el empleo público, cuando todos coincidimos que se debe bajar el gasto del estado, por lo tanto, si no ponemos fin a este tipo de bloqueos ilegales seguiremos inmersos en la crisis económica que nos aqueja”, expresan.

“Desde instituciones como Cámara de Comercio y Federación Económica del Chaco acompañamos en todo momento a estas empresas, con asesoramiento, gestiones dirigenciales a todo nivel, con la provisión de herramientas legales, siempre dentro del marco de todo lo que indica la ley, pero, como en este caso los sindicatos se manejan fuera de la ley, entonces allí hay una grave problema conceptual, por lo tanto empresas e instituciones, como la Cámara de Comercio, van a contramano del sindicato actuante y es muy difícil llegar a un punto de acuerdo sin un choque frontal, con pérdidas incalculables”, remarcan.

“Nuevamente nuestro apoyo y acompañamiento a todas las empresas que aún continúan en pie, a las empresas que tienen ganas de seguir aportando valor, de seguir aportando trabajo genuino, a las que a pesar de toda la situación descripta tienen ‘fe y esperanza’ que esto puede cambiar y que en algún punto habrá un retorno a la normalidad”, reafirman.