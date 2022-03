Gustavo Martínez ofrece el discurso inaugural del periodo de sesiones del Concejo Municipal de Resistencia, con la presencia en el recinto de concejales. Comienza con un recuento de los sucesos que atravesaron su gestión en los años anteriores, haciendo hincapié en la pandemia, que afectó a todos los países en el mundo, todas las administraciones.

"En el año 2.021, el rebrote del virus hizo que nuevamente se complejicen las agendas estatales y los planes de gestión cambiaron a partir de la necesidad de mantener la salud y dar respuesta a la expectativa social en el marco de la pandemia", indica.

"Estos dos primeros años no fueron en vano, se dieron luchas que invirtieron el orden de cualquier plan de desarrollo de una ciudad y un gobierno para estar a la altura de la circunstancias, por la situación" señala y agrega que "poner en valor la agenda de la Ciudad cuesta mucho, pero trabajamos para mejorar mucho los aspectos de este Gobierno".

Pero con la salida de la pandemia, una de las primeras cuestiones a un destacar es la importancia de la planificación, que debe tener una visión integral, "ya que la política debe sanar el problema de pensar permanentemente para la próxima elección, es necesario pensar de una generación para otra generación. No es una tarea fácil, hacerse cargo de corregir ciertas cuestiones y poner orden, pero no vamos a lograr desarrollo pecado orden. Es necesario que la política vuelva un discutir la agenda y los temas que nos van a dar respuestas a los problemas de un cinco o un 20 años", explica.

En ese sentido, destaca la importancia de trabajar en conjunto. "El mundo vive una situación el frágil desde la idea de paz y de convivencia civilizada, porque se privilegian los intereses particulares", lamenta.

La relación con la comunidad

"En los dos años que vienen tenemos mucho por hacer y queremos hacerlo con todos, con todos los sectores que tengan buena voluntad y quieran construir, sabemos cuando un aporte es en serio, cuando la crítica es de corazón y no simplemente buscando poner palos en la rueda. No alcanza con hacer declaraciones simpáticas y después a la hora de avanzar lo único que hacen es poner trabas a que no dejan que vayamos hacía e desarrollo", indica.

"El desafío que viene es recuperar la cercanía, que es nuestra filosofía de trabajo, que la pusimos en práctica en audiencias públicas y reuniones en los barrios. Vamos a retomar los conversatorios para seguir fortaleciendo nuestra relación de las organizaciones de la comunidad, deportivas, culturales, barriales y otras", afirma y resalta la creación de la Fundación de Resistencia Solidaria, que depende de la aprobación del Concejo Municipal, y estará integrada por concejales oficialistas y de la oposición, para a partir de allí fortalecer la relación con todas las organizaciones.

Anuncia, además, la puesta en marcha del programa Carita Feliz que pondrá una disposición de niños, niñas y adolescentes, que pretende dar una respuesta al Programa de Protección y Promoción de los Derechos de Niños y Niñas, establecido en la creación de la Defensoría dedicada una este sector. En este Programa se dispondrá una unidad sanitaria, con tres gabinetes: odontológico, clínico y oftalmológico, para la atención y control, sanitario, educativo, deportivo y cultural, de niños, niñas y adolescentes hasta los 16 años, que se asentará en una libreta personal para cada uno.

Se realizará también el Registro de Clubes Barriales, apoyado por una política de gestión ambiental solidaria muy importante, en el que se prevé intercambiar residuos y material para reciclar por elementos deportivos, equipos de audio, computadoras, kilómetros de viaje, y equipamiento para iluminación de clubes barriales.

“Vamos a trabajar para poder propiciar y acompañar las iniciativas que tenga el Concejo respecto a la concreción de la Secretaría de la Mujer, porque para nosotros es importante que las políticas de género se transformen en políticas reales, que las Comisiones de Mujeres y Diversidad que se han sancionado por ordenanza municipal las pongamos en marcha, que podamos lograr que las mujeres puedan tener acceso a políticas públicas que las ayuden a escala, porque son cientos y miles las que padecen la falta de oportunidades”, asegura.

Por otro lado, hace un recuento de los programas que se desarrollaron a lo largo del año, como el programa Mi Mascota que logró que se realicen seis mil castraciones gratuitas en los barrios, de 100 perros y gatos, con dos quirófanos móviles equipados, el trabajo de profesionales veterinarios y una moto ambulancia para el traslado de mascotas cuyos cuidadores y cuidadoras tienen movilidad reducida. “En este año se logrará la castración de 25 mil animales”, afirma.

Anuncia que este año se proyecta poner en marcha el programa Esfuerzo Compartido con los barrios, para lograr todos aquellos vecinos y vecinas que viven en parcelas no registradas, integren un registro y pasen a formar parte de la base tributaria del Municipio, y con sus aportes ir realizando obras que sean necesarias y elegidas por los miembros de cada barrio. “Hay alrededor de 32 mil familias sin registrar, en más de 200 barrios, que son los que más requieren infraestructura urbana. Con cada mejora tributaria se van a realizar obras solicitadas por los vecinos y vecinas”, indica.

Entre los logros, menciona la bancarización de los trabajadores, digitalización de trámites como habilitaciones comerciales, permisos de obras, entre otros. “Esto fue producto de ponerle mucha voluntad y trabajo profesional para erradicar la deformaciones internas que hacían que no se pueda avanzar en el desarrollo, porque algunas cuestiones se definían en procesos subterráneos que no dependían de quien estaba a cargo del Municipio y había sido elegido democráticamente”.

Plan de ciudad

En este tiempo de gestión que resta, es necesario también “avanzar en el plan de la ciudad, poner en valor la planificación, no solo para nosotros sino para los que vienen, no podemos seguir creciendo desordenadamente, sin inteligencia, teniendo condiciones ambientales muy favorables, pero no poniéndolas en valor en una escala de ciudad”.

“En este punto se avanzó mucho y este Concejo ha logrado la sanción del Código Ambiental inédito, y también se ha trabajado en el nuevo mapa de servicios, el nuevo mapa de distritos, es necesario trabajar el Nuevo Reglamento General de Construcción todos juntos y el nuevo Código de Planeamiento Urbano”, señala.