Peche plantea algunas inquietudes al respecto: “No fuimos invitados a la reunión, por lo tanto desconocemos lo que se habló con el gobernador Capitanich mas allá de escuetas declaraciones mediáticas” y acota: “Las consecuencias económicas y personales que ocasionan los permanentes cortes de energía son de gravedad, como representantes de la oposición tenemos la responsabilidad de controlar, de exigir explicaciones, de denunciar lo que no está bien y de trabajar en alternativas que mejoren la calidad de vida de la gente, por lo tanto era ineludible en esa reunión exigir explicaciones, por ejemplo que se hace con el dinero de los usuarios desde hace 15 años ya que no se invierte en mejorar el servicio ni se le paga a Cammesa por la energía que compra SEChEEP”.

“Tampoco se puede dejar de preguntarle al gobernador en qué estado quedó SEChEEP tras la intervención que el mismo ordenó en el año 2.015 por considerar que era una empresa ineficiente e improductiva, o sobre la realización en forma urgente de una auditoría para blanquear el real estado económico, patrimonial y financiero de SEChEEP”.

“Del mismo modo se le debe exigir a Capitanich que informe si SEChEEP Energía sigue transfiriendo fondos de manera irregular a SEChEEP Combustibles, o si se ha emplazado a los organismos públicos para que paguen la deuda millonaria que tienen hace años con SEChEEP, incluida la Casa de Gobierno”.

“También se debe solicitar al gobernador que presente informes actualizados de los organismos de control como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas sobre el estado de las empresas SEChEEP y SAMEEP”.

“Otra pregunta obligada a Capitanich es porqué a los piqueteros amigos no les cortan la luz pero a una familia que tiene que elegir entre darle de comer a sus hijos o pagar la factura de SEChEEP le cortan el servicio”

“Por qué SEChEEP y SAMEEP están quebradas, en 2.007 cuando dejamos el gobierno eran empresas superavitarias y brindaban un servicio de calidad, desde hace 15 años, y a pesar de cobrar una de las tarifas más elevadas del país además de cargos tarifarios y cargos específicos, están desfinanciadas, vaciadas, no hay ni un foco en la empresa”.

“Hay que tener la capacidad de sentarse en una misma mesa con Capitanich y preguntar todo esto y más, decirle que no nos tome el pelo cuando dice que desconoce el motivo de las ‘perturbaciones’ refiriéndose a los cortes de luz, la única perturbación que afecta al Chaco es la corrupción de su gobierno que impide que miles de chaqueños puedan tener una vida digna accediendo a servicios básicos como luz y agua”, acusa.

“Nuestro bloque ha aprobado todos los créditos que pidió Capitanich para realizar obras y revertir esta situación, también aprobamos el crédito para que se pague la deuda con Cammesa, sin embargo pasaron los años, pasaron los miles de millones y las inversiones no se hicieron, y la deuda siguió creciendo, hoy ronda los 20.000 millones de pesos”, sostiene Peche.

“Paralelamente hemos presentado infinidad de proyectos para asistir a los usuarios que los diputados de Capitanich se niegan a tratar: Reducción de un 40 por ciento en la tarifa; suspensión de cobro de intereses por mora y cortes por falta de pago, resarcimiento por daños materiales ocasionados por cortes y baja de tensión eléctrica, bonos fiscales para el sector privado afectado por la pandemia por el pago de los servicios, quita del 50 por ciento en la factura del período 01/2.022 por interrupciones en el servicio, entre otros”, señala el legislador opositor.

“La verdad es que si en esa reunión se sentaron y no se exigieron explicaciones públicas sobre todas estas cuestiones, solo se fue a escuchar más promesas al viento como lo de la tarifa diferencial cuando el gobierno nacional está convocando a audiencia pública para aumentar 20 por ciento la tarifa del mercado mayorista que finalmente se trasladará a las distribuidoras como SEChEEP, o cuando el acuerdo con el FMI exige cortar subsidios, es avalar 15 años de desmanejo y corrupción de este gobierno en SEChEEP en ese camino no me van a encontrar”, asevera.

“Lamento profundamente que quienes plantean internas partidarias y saltan de acá para allá, utilicen también el padecimiento de miles de chaqueños para satisfacer intereses personalísimos, y en esto quiero salvar a la diputada Silvina Canteros quien acaba de incorporarse a la Legislatura pero siempre se ha desempeñado en defensa del derecho de los consumidores”, indica.

Finalmente apunta: “Lo dije cuando me propuse como candidato a gobernador y lo sostengo hoy, es perfectamente posible bajar las tarifas, los recursos sobran, solo hay que administrar con transparencia, eficiencia y austeridad, poner orden y realizar las inversiones necesarias, no voy a dejar de trabajar por un Chaco en el que todos podamos vivir mejor”.