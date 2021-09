Cargada agenda de actividades deportivas para este fin de semana

Viernes 3



8 hs – Liga Newcom Adultos Mayores (Instituto del Deporte Chaqueño – Padre Cerqueira 2150 - Resistencia)

8:30 hs – Torneo Regional de Clubes de Hockey 2021 (Isla de Regatas Resistencia y Cancha de Césped Sintético Club Sarmiento, Av. Alvear 1750)

9 hs – Capacitación Alto Rendimiento (Club Social y Deportivo Fontana)

17:30 hs - Desafíos Barriales - Programa: Red social del Instituto del Deporte Chaqueño (Escuela La Sin Rival, Barranqueras, Chaco).

Sábado 4



5:30 – FINAL Fútbol Juegos Paralímpicos - Argentina (con la presencia del Chaqueño Ángel Deldó) vs Brasil (Transmite DeporTV)

9 hs – Torneo Regional de Clubes de Hockey 2021 (Isla de Regatas Resistencia y Cancha de Césped Sintético Club Sarmiento, Av. Alvear 1750)

9 hs - Recrearte: Actividades recreativas. Programa: Red social del Instituto del Deporte Chaqueño (Tres Bocas, Vilelas, Chaco).

10 hs – 2ª Fecha Liga Nacional de Fútbol para Amputados - Chaco vs Rosario – Partido 1 (E.N.S. nº73 “Augusto G. Schulz”- Av. Dr. Evaristo Ramírez 950, Barrio Llaponagat, Resistencia) (En caso de lluvia se traslada a Canchas Premium – Ruta 11 casi Av. Alvear, Resistencia) *Prof. Lucio Centurión (Cel: 3624716791)

10 hs – Liga Nacional de Fútbol para Ciegos – Chaco vs Rosario (Florencia, Santa Fe).

11 hs - Juego Limpio - Inauguración de la renovada cancha de fútbol de la Fundación “Unidos por los Chicos” (Fundación Unidos por los Chicos, Quijano 1600, Barrio Zampa, Resistencia)

16 hs – 2ª Fecha Liga Nacional de Fútbol para Amputados - Chaco vs Rosario – Partido 2 (E.N.S. nº73 “Augusto G. Schulz”- Av. Dr. Evaristo Ramírez 950, Barrio Llaponagat, Resistencia) (En caso de lluvia se traslada a Canchas Premium – Ruta 11 casi Av. Alvear, Resistencia) *Prof. Lucio Centurión (Cel: 3624716791)

16 hs – Liga Nacional de Fútbol para Ciegos – Chaco vs Rosario (Florencia, Santa Fe).



Domingo 5

8 hs – Capacitación RCP dictada por programa de capacitaciones del Instituto del Deporte Chaqueño (Playón Isla del Cerrito).

8:30 hs – Torneo Regional de Clubes de Hockey 2021 (Isla de Regatas Resistencia y Cancha de Césped Sintético Club Sarmiento, Av. Alvear 1750).

11 hs – 3ª Fecha Torneo Metropolitano de Mountain Bike "Oscar Leonardi" (Laguna Blanca).

16 hs – FINAL Torneo Regional de Clubes de Hockey 2021 (Isla de Regatas Resistencia).