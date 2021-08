Durante la atención del legislador a distintos reclamos,entre ellos, la falta de agua como un elemento indispensable y los permanentes cortes de luz en el interior que provocan un malestar generalizado en los chaqueños. “La gente está muy cansada de esos políticos que prometen y no rinden cuenta. Hace cuánto que prometieron agua para Charata o Colonia Aborigen y sigue el relato; la gente sigue esperando el agua y solo aparecen los caños como en cada elección. En San Martín, cambiaron por 8va. vez el cartel de refacción del Hospital “a nuevo” nada de eso ocurrió y se sigue cayendo a pedazos” – indica.

Zdero en contacto con vecinos de Colonia Aborigen quienes les transmiten su preocupación por el agua para que exista asistencia hacia las familias y los animales que tanto sufren en la zona. Luego en Machagai, realizó algunas donaciones para la Escuela 511 y se interiorizó aún más, sobre la problemática docente que debería ser una prioridad hoy en la agenda del gobierno. “Nosotros queremos recuperar valores, la dignidad, la honestidad y la cultura del trabajo, pero también hay que recuperar la “vergüenza” en algunos políticos de prometer y no cumplir. Lo veo todos los días, tenemos muy buenos recursos humanos en Salud, pero la salud no está bien si no hay medicamentos ni insumos en los hospitales”- agrega.