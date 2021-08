En conversación con Chaco On Line detalla sus inicios en la actividad política, su trabajo como mujer sindicalista en el sindicato SICEACH Chaco y sus propuestas en caso de llegar a ocupar una banca en la Legislatura del Chaco.

“En primer lugar quiero dar a conocer que yo represento a las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas y como parte de esta agrupación mi sindicato es docente.

Reconoce Torres que no es fácil en su condición de mujer el trabajo como sindicalista. “No es fácil estar representando a los trabajadores teniendo en cuenta que la mayoría de los secretarios generales son hombres, en donde somos tres mujeres y me dan un lugar a mí”.

Recuerda su militancia dentro del Partido Justicialista.” Desde joven milito dentro del Movimiento de las Mujeres Unidas, luego me convertí en mujer sindical. Después me incorporé a la comisión de la CGT y también a las 62 Organizaciones Peronistas, todo esto me fue llevando a otro espacio al participar en la lista 501 R 17 de Octubre”.

Designación como precandidata a diputada provincial

"Esto fue un acuerdo de acuerdo a la trayectoria de los compañeros, siempre cuando nos sentamos a la mesa y en el debate por los cargos. Se da la casualidad de que como mis compañeras tenían cargos pero yo no me eligen en representación de las 62 Organizaciones", comenta.

Consultada de cuáles son los ejes de su gestión responde:

- Uno de los ejes es la defensa de los derechos del trabajador y la otra que yo vengo a la par es la defensa de la niñez, la adolescencia y protección de los niños, que vengo trabajando como eje social desde el sindicato desde hace rato, pero fundamentalmente voy a prestarle atención a los trabajadores, teniendo en cuenta que vivimos tiempos muy cambiantes más aún en la pandemia donde cambió la forma de trabajar de forma bimodal y virtual, algunas presenciales, es lo que estuvimos viviendo , así como había un decreto en el que nos decía como asistir y trabajar desde la casa. Todo eso implicaba nuevas normativas de protección laboral de nuestros trabajadores.

Recorridas en el interior del Chaco

- “Nosotros ya veníamos haciendo con el sindicato, al hacer trabajo territorial para conocer la situación de los trabajadores, no solo docentes , sino que también sumamos a empleados de comercios, desmotadores de algodón , de farmacia, SATSAID con personal de comunicación, canillitas y así vamos sumando otros sectores.

Visitando y hablando de las problemáticas y que todo tenía que ver no solo con las condiciones laborales sino también lo que implica lo salarial, con todas las nuevas normativas como las de asignación por hijo, que en algunos casos se les otorga y en otros no. Se van ajustando las normativas y ajustando las reglas de cada sindicato y de cada sector”, relata.

Derecho de las mujeres

“Realmente cuesta más y hay que estar defendiendo y ante las nuevas decisiones de los compañeros que están planteando que hay que hacer una defensa del derecho de la mujer, casi siempre planteo que hay que poner a la mujer en su lugar y respetar el cupo, que se comienza a aplicar en el trabajo como en la lista de candidatos”, manifiesta.