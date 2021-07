Desacuerdo de actores chaqueños con concesión de dragado de la Hidrovía

Varias expresan entidades dan a conocer su posición institucional con relación a las disposiciones establecidas por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 427/21 de fecha 30/06/21, que otorga la concesión del sistema de señalización y tareas de dragado de la Hidrovía a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.

Las entidades son: Bolsa de Comercio del Chaco; Federación Económica del Chaco (FEChaco) Cámara Argentina de la Construcción -Delegación Chaco; Camara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia; Cámara de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña; Cámara de Comercio de Barranqueras; Cámara de Comercio de General San Martín; Cámara de Comercio de Charata; Cámara de Comercio Exterior del Chaco; Federación Médica del Chaco; Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (AClySa); Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco (CECACh); APYMECh y Arenera Bria Srl.

Estas entidades chaqueñas expresan desacuerdo “con la decisión y la gestión de la Administración General de Puertos (AGP), toda vez que representa una medida de carácter transitorio y que no brinda una solución de largo plazo a la problemática, como así también evidencia una clara señal del centralismo porteño que ha sido responsable de la postergación y relegamiento de nuestra región del Norte Grande en materia de inversiones en infraestructura que permitan la generación de condiciones para el desarrollo económico regional”. Consideran estas entidades que “la medida no brinda certidumbre ni lineamientos de largo plazo que aseguren el adecuado mantenimiento y la continuidad operativa de la vía de navegación más importante que tiene el país. Estamos convencidos que el Estado no tiene en la actualidad las capacidades técnicas para realizar estas tareas delegadas a la AGP, como sí las tiene para ejercer sus funciones indelegables de control y fiscalización, las cuales apoyamos y consideramos imprescindibles”.

“La Hidrovía Paraná - Paraguay se denomina al corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kms. de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. En Territorio Argentino, se extiende desde el punto denominado Confluencia (cercanías de la isla del Cerrito) hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata. La Hidrovía constituye la vía de navegación más importante que tiene nuestro país, y la infraestructura central para el despacho de las exportaciones del complejo agroindustrial, que conforman el núcleo del ingreso de divisas necesarias para el desarrollo del país.

“Entendemos que resulta indispensable no sólo garantizar la continuidad del servicio de dragado y balizamiento a corto plazo, especialmente en momentos como el actual donde el Río Paraná registra una bajante histórica sin precendentes; sino también las inversiones en infraestructura necesarias para desarrollar los puertos del Norte Grande de nuestro país, que permitan mejorar la competitividad de la producción regional exportable respecto de las zonas centrales del país”, señalan.

“También entendemos que el actual constituye el momento adecuado para generar un punto de inflexión en la historia del desarrollo económico de nuestra postergada región. Asimismo, acompañamos al Gobernador de la provincia del Chaco en su constante prédica respecto de la necesidad de fortalecer la infraestructura fluvial y terrestre de la región”, indican.

Por último, consideran que “el momento actual es una buena oportunidad para poner en práctica el federalismo tan proclamado, y en sentido, declaramos como imprescindible que las Provincias ribereñas de la Hidrovía posean al menos un representante -con voz y voto- dentro del Comité de Administración Público – Privado que al efecto se debiera conformar”.