Nueva modalidad de estafa por home banking, con el dèbito inmediato

Debin es la abreviación de débito inmediato. Constituye un servicio disponible en home banking por el cual se autoriza un envío de dinero a otra cuenta bancaria de manera inmediata, solicitando una autorización previa.

Esta modalidad de estafa se registra, mayormente, en compra-venta a través de plataformas online. Pero puede producirse en cualquier otra situación, por lo que es importante estar alerta.

Para concretar la estafa, un supuesto comprador interesado envía por “error” una transferencia y solicita a la víctima “anularla” en su home banking. De esta manera, sin darse cuenta, autoriza el Debin y concreta la transferencia inmediata a los estafadores.

Nuevo Banco del Chaco nunca solicitará que se revele información personal confidencial para ningún tipo de trámite. Las claves, contraseñas, usuarios, códigos de seguridad son datos privados para resguardar la seguridad de las operaciones, que sólo deben ser conocidos por la persona titular del servicio financiero.

Qué tener en cuenta para prevenir

Nunca se deben dar datos personales: usuarios, contraseñas, claves, PIN o Token.

No debe aceptarse realizar operaciones guiadas en cajero automático. Bajo ninguna circunstancia.

No ingresar en link o enlaces enviados desde correos electrónicos.

Utilizar siempre las páginas oficiales y escribir en el navegador la dirección de la web para ingresar (no usar links ni enlaces).



Qué hacer ante la estafa

Comunicarse con Red Link al 0800-888-5465 y reportar la estafa para pedir el bloqueo de home banking y tarjeta de débito.

Realizar la denuncia en la comisaría más cercana.

Con la denuncia policial, concurrir a la sucursal bancaria para dejar registrada la estafa.

Consultas

Ante cualquier duda, se puede contactar con el servicio de Atención Online del Nuevo Banco del Chaco:

WhatsApp al número verificado 3624161290

Chat web disponible en www.nbch.com.ar

Páginas oficiales de Facebook @nuevobancodelchaco y de Instagram @bancodelchaco.