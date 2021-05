FESICh SITECh Castelli denuncia que en Educación "se hace política con recursos del Estado"

En relación a la problemática de los pueblos originarios y la toma de escuelas, Damián Kuris, secretario general de FESICh SITECh Castelli se expresa en declaraciones a Radio Sayaten

“Es por la situación laboral de los docentes, no solamente está Adrián Charole por el oficialismo; en el radicalismo también hay diputados por los pueblos originarios y no les escucho decir nada. Me preocupa porque nosotros levantamos la voz y ellos dicen que está todo bien. No pueden haber tantos diputados, se luchó por los institutos, que antes tenían que ir a estudiar a Sáenz Peña, después se abrió un anexo acá, en Pompeya, en El Sauzalito. No puede ser que después vos tengas un título y después estás a ver si la política te designa o no te designa”, plantea el dirigente docente. A lo que seguidamente señala que “la realidad es que hay que cumplir con la ley y empezar a crear cargos de maestros bilingües interculturales, antes de crear cargos que solamente son de prevenda política o para peleas entre las comunidades”,

Kuris lamenta la actitud de los legisladores, principalmente de los que representan a comunidades originarias. “Les pido a los que tiene título que se acerquen a los hermanos de los pueblos originarios para seguir avanzando. Lamentablemente vemos que los representantes que están en la Cámara de Diputados no están haciendo escuchar la voz, que pongamos sobre el tapete, que no solamente se publiquen las cosas malas, o las condiciones de las comunidades cuando hay que elegir un director, un vicedirector o un asesor pedagógico”,

En este marco, el secretario general de FESICh SITECh Castelli considera que “las comunidades les corren a los funcionarios, porque los funcionarios son cómplices de muchas cuestiones. Lo mismo que pasa en El Colchón, también pasa en Pampa del Indio, hay tres Consejos Escolares en la misma escuela, Eso es una barbaridad; una aberración”, apunta el dirigente de la educación. Y seguidamente deja el interrogante: “¿Y quién genera eso? Las mismas comunidades. Eso tiene que terminarse. Lo mismo pasa en la Escuela de Gestión Social de Resistencia, tiene nombre y apellido. Pensé que cuando la ministra Marcela Mosqueda había dimitido de funcionario a Ezequiel Bejarano, pensé que era un acto de discriminación pero hoy viendo la situación que se generó en la escuela de Wichí, Ezequiel Bejarano junto a ‘Lichy’ Mendoza, hace ganar a la cuñada de él; le hicieron presentar como un idealista y esto divide a las comunidades, me parece que la intromisión de los funcionarios del Ministerio de Educación, que se pagan sueldos, si se viene a hacer política que lo hagan pero que tomen licencia, que no utilicen los abogados y los recursos del Ministerio de Educación para perseguir a otros hermanos”, dice el referente de FESICh SITECh Castelli

En esa línea, sostiene que “acá hay persecución de otros hermanos, no hay pelea de blancos, de criollos contra otros hermanos, porque la división que están generando dentro de los pueblos originarios, no podemos seguir apostando a esas políticas indigenistas, me parece que las comunidades han luchado mucho por ello, han peleado mucho por conseguir la escuela de gestión comunitaria, inclusive hay mucho en manos de las comunidades originarias, hay muchos hermanos de comunidades originarias que tienen título pero no tienen trabajo; a los que no tienen título a esos sí se les da trabajo, Porque yo también apoyé que se creen las Juntas de Pueblos Originarios, Pero ¿para qué van a crear juntas si no van a crear cargos?, expresa en forma de interrogante final.