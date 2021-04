Denuncian violencia laboral en la Dirección de Recupero de Gastos

Con el apoyo de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh), trabajadores de Salud Pública que prestan servicio en la Dirección de Recupero de Gastos de la provincia del Chaco, denuncian ser víctimas de hechos de violencia laboral por parte de la directora de dicha área, y piden soluciones urgentes a las autoridades provinciales.

La delegada gremial de APTASCh en la mencionada dirección, doctora María Esther Picasso, afirma que “estamos realizando un paro sectorial, luego de haber agotado todas las instancias de reclamos por los hechos de violencia que venimos recibiendo por parte de la directora, ya desde fines del año pasado”.

“Esta situación de violencia laboral no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, y se agrega al hecho de que esta persona fue nombrada como directora de manera irregular en esta oficina, ya que por ser una persona que es contratada, no puede subrogar un cargo jerárquico, ya que no les corresponde esa función”, expone la delegada gremial.

Sobre la irregularidad en su designación, la doctora Picasso detalla también que “hay dictámenes, tanto de Asesoría Legal como de Contaduría General, que afirman que ella no puede estar ejerciendo este cargo, pero se mantiene firme y transformó esta oficina en un ambiente totalmente insalubre”.

Detalla además que “todos los hechos de violencia que hemos sufrido por parte de esta persona han sido denunciados de manera verbal y por vía formal, a través de notas, tanto a la subsecretaria como a la ministra, y no hay respuesta. Además, lejos de cesar el hostigamiento ante nuestras denuncias, fue aún mayor, en represalia contra esos reclamos que hemos hecho”.

En referencia a las situaciones de violencia vividas, la doctora Picasso expresa que también se está quitando tareas al personal que trabaja aquí desde hace mucho tiempo, y se trae gente nueva siendo que no hay espacio edilicio para que vengan más personas”

Por su parte, otra trabajadora de la Dirección de Recupero de Gastos provincial manifiesta que “el ambiente que hay en la oficina es muy malo, la directora desconfía de todos nosotros y de todo lo que hacemos”, y hace hincapié en el hecho de que jamás han tenido una situación similar.

Sobre ello, afirma que “hemos pasado por más de diez directores en esta área, y la señora ministra puede ir a ver los antecedentes de la oficina de Recuperos: jamás tuvimos problemas con ninguno de todos ellos. A la actual directora, la doctora Melisa Monzón, la recibimos como a todos los anteriores, nos ofrecimos desde el primer día, pero ella se encargó de generar la discordia en la oficina, la desconfianza permanente.”

“Le está quitando funciones a todo el personal, eso genera una discordia, y nuestro quite de colaboración va a ser total porque así no se puede seguir trabajando”, acota.

Ricardo Matzkin: “Estos son hechos de violencia laboral claramente detallados en la legislación vigente”

Por su parte, el secretario general de APTASCh, doctor Ricardo Matzkin, acompaña en el reclamo a los trabajadores, y manifiesta en ese sentido que “la situación en la Dirección de Recupero de Gastos de la provincia se viene extendiendo por varios meses: situaciones de violencia desde amenazas, maltratos, quitas de funciones a los trabajadores. Todos esos son actos de violencia laboral, que están así identificados según la OIT en el Convenio de Violencia en el mundo del trabajo, convenio que fue ratificado por ley en nuestro país y con adhesión de la provincia del Chaco. Es decir, hay instrumentos jurídicos sobre estas cuestiones”-

Detalla además que “nosotros hemos iniciado un reclamo el día 9 de enero de este año ante el Ministerio, planteando los hechos de violencia descritos por los trabajadores. En febrero se ha presentado una nueva nota respecto a la situación de designación irregular de esta persona como directora. Se ha hecho nota de reclamo ante la falta de respuesta a estas notas anteriores y hasta el momento no hubo respuestas por parte del ministerio”.

“Por todo ello, se decidió esta semana realizar un paro sectorial por 48 horas, que se inició ayer lunes en esta dirección. Hoy culmina el plazo de 48 horas propuesto, y ante la falta de respuestas, se extenderá el paro hasta el día viernes 30 de abril, pero podría transformarse en uno por tiempo indeterminado, hasta tanto haya respuestas, se remueva a la directora violenta y se nombre a una nueva dirección de manera consensuada con los trabajadores”, acota el referente gremial de los trabajadores de Salud Pública.

“Hay profesionales capacitados y con larga experiencia en la Dirección para realizar esas funciones. Además, se trata de un lugar muy sensible porque realizan la captación y liquidación de movimientos importantes de dinero que se recupera de las obras sociales, por lo cual es un lugar de importancia estratégica en cuanto al funcionamiento de la misma.”

Matzkin finaliza diciendo que “desde nuestro punto de vista gremial, no podemos permitir ni acá, ni en ningún otro lugar, el trabajo en entornos violentos. Por ello, en cada lugar donde suceda este tipo de cosas, que desgraciadamente sucede mucho a lo largo y ancho de la provincia, tratamos de que los compañeros se organicen para rechazan estos actos y denunciarlos, y nosotros estamos de su lado apoyando y sosteniendo la lucha para erradicar finalmente todo tipo de violencia en el trabajo en la Salud Pública”.