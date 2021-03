FESICh SITECh Castelli:"Que la oposición deje de sacarse fotos y controle el 33 por ciento que exige la Constituciòn"

FESICh SITECh Castelli manifiesta en varios puntos del Chaco, afirmando su postura en torno a las negociaciones salariales docentes.

En un marco caldeado por la falta de definiciones para los bolsillos de los trabajadores de la educación chaqueña, Damián Kuris, secretario general de FESICh SITECh Castelli, reivindica el reclamo por la mejora salarial y de condiciones laborales de los docentes. Lanza un claro mensaje a la oposición para que “deje de actuar y sacarse fotos”. “Es momento de actura de la oposición . Los docentes no estamos para foto, sino que esperamos que exijan desde su banca el respeto de la Constitución”, dispara con fuerza.







Remarca la exclusividad de parte de los trabajadores de la educación para mantener firme el reclamo docente. “Tenemos un mensaje a la oposición porque se quiere subir a la lucha de los docentes. La lucha es exclusivamente de nosotros, los docentes; no de los políticos, esto tenemos que dejar claro”, subraya Kuris.

Luego, los pedidos de responsabilizarse por la situación ya apuntan con nombre y apellido a los diputados provinciales radicales.”Tenemos que decirle a la oposición que deje de sacarse foto con los maestros queremos que en la Cámara de Diputados los opositores en este caso el radicalismo Leandro Zdero o Carim Peche denuncien al gobernador porque en la Cámara de Diputados tienen minoría, porque el gobernador Jorge Milton Capitanich no cumple con la Constitución que dice el 33 por ciento del presupuesto educativo y ¿saben cuanto destina del presupuesto? También lo sabe Livio Gutiérrez que maneja numeritos, a ese también le digo que el gobernador solo destina el 26 por ciento y ¿por qué no hay para aumentar a los docentes porque se lo comen y cuánto hay del 26 al 33 por ciento, hay 7 por ciento, entonces son miles de millones, así que no vengan a sacarse fotos en las marchas”, enfatiza Kuris.