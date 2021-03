Socialistas Emerenciano y Mujeres al Frente apuntan sus reclamos al Estado chaqueño

Los integrantes del Movimiento Socialistas Emerenciano y Mujeres al Frente marchan desde la avenida Alberdi y Moreno, frente a las vías del tren. Desde allí caminan por avenida Alberdi hasta llegar a la plaza 25 de Mayo. Exhiben sus demandas tanto al gobierno provincial como al provincial.

Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente, muestra el malestar que tienen los integrantes del movimiento así como otros sectores populares. “Esos son curros que tienen los gobiernos de turno, los tenía el macrismo, ahora lo tiene la gente que está acá en el gobierno, realmente son curros que tiene el gobierno,lo puede atestiguar la prensa", os.

"Tenemos que ser realistas y dejar de cosas que son para la prensa, para un grupo selecto y no para la mayoría de la gente”, dice Acuña. A la vez que muestra su enojo por la situación social y económica para los sectores más postergados.”Esto es, creo que se tomó la decisión de gobernar para los ricos. Esto lo pueden testimoniar no solo los de nuestro movimiento, lo pueden testimoniar los de la economía social, los vendedores, hablen con la señora que vende torta frita y que los desalojaron. Para las elecciones, ustedes los van a ver a Capitanich, a Gustavo Martínez y no sé a quién más, pero cuando le tienen que resolver las cosas a la gente no hay nadie acá”, remarca con firmeza.

Mientras observa a los militantes de esta organización que muestran con orgullo y bronca sus remeras rojas y el rostro del "Che". “Creo que tenemos que empezar a saber, hoy se gobierna para los ricos, no se gobierna para nosotros, porque somos pobres, por más que tenga un sueldo, no le alcanza para llegar a fin de mes, vivimos pidiendo crédito y endeudándonos porque no nos alcanza, nosotros somos pobres y hay mucha más gente que está en la pobreza”.

Luego del enojo por la realidad política, económica y social, Acuña comenta la angustia que le produce al ver la situación que atraviesan los sectores más postergados. “Creo que falta sensibilidad, falta esa sensibilidad que le sacaron a las mujeres con la Ley del Aborto, esta sensibilidad que hace que nosotras como mujeres tengamos en la panza 9 meses a nuestros hijos y que hace que podamos decir que tuvimos a nuestros hijos, criamos a nuestros hijos. Es un castigo que nos están haciendo a las que tuvimos a nuestros hijos, si cobran asignación es porque son planeras; si no cobra asignación es porque decidieron abortar; en realidad, es un castigo que se hizo desde el Estado a la Mujer, que se hizo desde este gobierno. Y, un Estado que promulga la Ley del Aborto, es un Estado sin alma”, dispara Acuña.