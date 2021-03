Con movilizaciones en todo el Chaco, APTASCh manifiesta rechazo a propuesta salarial del 15 por ciento

En la mañana del jueves, trabajadores de la Salud Pública del Chaco de distintos puntos de la provincia se manifiestan en rechazo a la propuesta salarial del gobierno, exigiendo recomposición urgente del salario y el pase a planta de trabajadores precarizados.

La manifestación, que se realizara en el marco de una jornada de paro, convocada por la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh), quienes concentran en conjunto con trabajadores de diferentes sectores de la salud pública provincial, en el hospital Perrando de la capital chaqueña, para luego manifestarse primero a la Cámara de Diputados y luego a la Casa de Gobierno.

Pero, además, se realizan manifestaciones y movilizaciones en diferentes establecimientos sanitarios de provincia, con trabajadores de Barranqueras, Sáenz Peña, General San Martín, Juan José Castelli, Miraflores, Pampa del Infierno y Machagai. Además, en Resistencia también elevan su voz de protesta los trabajadores del hospital Pediátrico, diferentes centros de salud como los de Villa Libertad, Villa Ghio y otros, y de la administración central.

“Semanas atrás ya habíamos rechazado la propuesta del 10 por ciento más un importe en negro que había realizado el gobierno, y manifestamos nuestra disconformidad con la oferta”, afirman desde APTASCh, y detallan que “el día de ayer (miércoles) fuimos convocados de manera imprevista y con poca anticipación a una reunión de la que participaron la ministra Benítez y funcionario del Ministerio de Economía provincial. En ese encuentro, la oferta del gobierno para recomponer el salario de los trabajadores de la Salud consistió en aumentar un 15 por ciento el valor de la guardia, oferta que consideramos que es totalmente inaceptable.

“Lo que ganamos de guardia no es nuestro salario. Nosotros cumplimos una carga horaria determinada y lo que pedimos es un sueldo acuerdo a esa carga. Muchos compañeros se ven obligados a hacer guardias, por el simple hecho de que el sueldo no alcanza, y además sólo una fracción de los trabajadores realizan y cobran guardias”, aseveran.

Acotan también que “el reclamo del gremio es recomponer el salario de todos los trabajadores de la jurisdicción”. Por ello, insisten nuevamente en que “la oferta muestra el desprecio a los trabajadores de salud pública, que siempre, y sobre todo en esta pandemia, hemos trabajado en la primera línea, poniéndonos al hombro a todo el sistema sanitario en pos de la salud de los chaqueños”.

Siguiendo esa línea, expresan que la ministra Benítez “faltó el respeto a los trabajadores de salud afirmando que el servicio de guardias pagas es el que mantiene el servicio de salud, porque de lo contrario no podrían atender a la población, ya que los trabajadores de salud no quieren trabajar, diciendo que todos se acogieron a licencias por factores de riesgo y no quieren volver, aún vacunados, a trabajar”.

“Lo que la ministra omite es que existe un decreto nacional y provincial que inhibe al trabajador a volver a trabajar por el riesgo que representa para su vida el COVID. Dicho decreto sigue vigente y, por ende, la ministra Benítez usa argumentos que contradicen su propia reglamentación”, exponen.

“Nosotros tuvimos una gran cantidad de compañeros, más de 100 trabajadores sólo al principio de la pandemia, infectados con Covid19, y más de 800 a lo largo de estos meses más la baja del personal que debió obligatoriamente quedarse en su hogar por la reglamentación vigente”, amplían los trabajadores de Salud Pública..

“Tampoco hubo respuesta a la necesidad urgente de regularizar a los miles de trabajadores precarizados, que cumplen sus tareas por remuneraciones de indigencia, sólo la vaga promesa de que en algún momento se afrontará su situación”, señalan..

En ese contexto, desde APTASCh manifiestan que “en definitiva el gobierno tiene un discurso de reconocimiento y compromiso con mejorar la situación de los trabajadores de Salud Pública, pero en los hechos sigue mostrando su desprecio y desinterés, con propuestas que nada tienen que ver con la necesidad imperiosa de una verdadera recomposición para el sector”.

“Esto tiene como consecuencia que el reclamo y el conflicto continúen. Seguiremos en la lucha hasta que el Gobierno decida dar respuestas satisfactorias a nuestras necesidades”, finalizan.