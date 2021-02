Negociación salarial docente: 10 por ciento ofrece el gobierno provincial

El gobierno está representado por el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons.

El ofrecimiento es de 10 por ciento en marzo y 2 mil pesos en negro.

Los sindicatos docentes plantean uno a uno el descontento generalizado con el ofrecimiento. Así lo hacen saber Rosa Petrovich por ATECh; Damián Kuris en representación de FESICh SITECh Castelli; Norberto Piñero por AMET y Eduardo Mijno por Federación SITECh.

Mientras, un nutrido grupo de docentes sigue con expectativas la negociación.

En el inicio del cónclave, Pérez Pons resalta el espacio de discusión de la situación laboral del sector educativo. “Independientemente de las discusiones en los espacios son muy importantes, no solamente para discutir los salarios docentes sino también para discutir las cuestiones estructurales de situación educativa”, expone el titular de la cartera económica chaqueña

Hace una evaluación del momento económico, presentando la mirada del Ejecutivo provincial. “Tenemos que comenzar a discutir lo urgente que tiene que ver con la agenda salarial, pero sin perder de vista la cuestión más estructural, con discutir la composición del salario docente, que tiene que ver con la infraestructura salarial, que tienen que ver con los nuevos momentos que transcurrimos, con la discusión salarial, con la calidad educativa. Amerita tener en cuenta, no como excusa pero sí como diagnóstico la situación que atraviesa la Argentina y que atraviesa el mundo en general. En el año 2.020 atravesamos una pandemia muy importante, donde , según estimaciones que tenemos, el producto en Argentina va a caer entre 10 al 12 por ciento, la caída más abrupta desde el 2.001. En el 2.018 tuvimos caídas pero no tan importantes como la del 2.020. Los salarios en general, no solamente el de los docentes vienen perdiendo desde hace cinco años, donde el salario se destruyó en casi un 30 por ciento. Esto amerita una recomposición paulatina que pueda ser creíble y factible en recomposición del salario, y sobre todo en lo que corresponde a la administración pública”.

Más adelante, Pérez Pons sostiene que “en los últimos cinco años pasaron dos cosas, una: una pandemia económica, que fue el macrismo, del 2.016 al 2.019, la variable de ajuste fue el salario, que afectó a todos los trabajadores, no solamente a la administración pública; y en el 2.020, tuvimos una pandemia sanitaria, que no solamente ocurrió en Argentina y en el Chaco sino que ocurrió en el mundo, donde la caída en el salario cayó de manera abrupta. También, vale resaltar de un montón de trabajadores que quedaron sin empleo, todos empezaron a despedir trabajadores en el año 2.020. El gobierno nacional y el gobierno provincial hicieron un montón de esfuerzos para que eso no suceda. El desempleo se duplicó en todo el mundo. Esa es una situación que vale poner sobre la mesa, donde la administración pública tuvo la excepción de poder tener cierto grado de estabilidad”.