El barrio Emerenciano tendrá su Feria del Libro

Con la presencia de los máximos referentes del Movimiento Socialistas Emerenciano se realiza la presentación de la Feria del Libro. En esta oportunidad, se concretará de manera virtual y presencial. La zona Sur de Resistencia tendrá participación con actividades que se desarrollarán en el barrio Emerenciano y con la producción que aportarán vecinos del barrio y militantes del Movimiento Socialistas Emerenciano.

Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano, al momento del anuncio, expresa: “Vinimos acá para anunciar la Feria del Libro que va a ser como un anexo que se realizará en el barrio Emerenciano, comienza el 19 de febrero y nosotros lo vamos a hacer de manera presencial y cerramos el 26, y luego lo haremos de manera virtual conectados con la página web la Librería de la Paz”.

Más adelante, la referente social, indica que “la idea es mostrar la producción que tenemos, no solamente los libros que tenemos, que son Caudillo del Norte I y Caudillo del Norte II de la Rutas a las Escuelas. También tenemos ensayos realizados por los profesores en materia social- educativa; también tenemos capacitaciones que se estuvieron dando a lo largo de este proceso de pandemia. Es un buen producto que tenemos, que nació en el barrio Emerenciano, y desde allí se expandió a todos lados”.

A lo expuesto, Emerenciano Sena, referente del movimiento socialista que lleva su nombre, explica que “la feria del libro se va a hacer de manera virtual. Pero cada lugar en el que se realiza va a tener su vida propia, como va a ser el caso del barrio al que se van a acoplar distintas actividades que tengan que ver con el barrio mismo y a mí me parece espectacular porque hay muchos lugares y municipios de Santa Fé; de Chaco; Formosa; Corrientes y algunos lugares del Paraguay, que van a estar conectados vía Zoom y viendo las distintas actividades de los lugares de la Feria. Es un hecho espectacular, por el hecho mismo.

Asimismo, el líder social considera que este “es un hecho histórico porque es la primera vez que en un barrio de Resistencia va a ser una sede de la Feria. Y sobre que va a ser la primera vez, va a ser en uno de los barrios más nuevos de todo Resistencia. Resistencia es más de cien barrios y es un hecho histórico por eso, porque se va a un barrio que tiene su propia infraestructura, otros tienen pero es infraestructura que depende del Gobierno Provincial o del Municipio. Pero no hay barrio que tenga infraestructura que sea propia del barrio; si querés hacer, algo tenés que pedir autorización al Municipio, por lo tanto no es del barrio; si querés hacer algo, tenés que pedir permiso al Gobierno Provincial, por lo tanto no es del barrio. Entonces sos NN, las personas del barrio nunca tienen injerencia en las decisiones políticas del barrio. Y en nuestro barrio es lo opuesto., todas las personas, la inmensa mayoría tienen posiciones y actividades de vanguardia dentro del barrio. Son los que limpian, los que pintan, los que construyen dentro del barrio. Son los dueños del barrio. Y esto es lo raro de este barrio, que es posible y es capaz de organizar esta clase de eventos porque son personas realmente políticas. Son militantes políticos que viven en un barrio, que está políticamente posicionado a nivel internacional”.

En ese sentido, Sena recuerda que los libros Caudillo del Norte I y Caudillo del Norte II, de las Rutas a las Escuelas han sido presentados en La Habana, Cuba; en Asunción, Paraguay; en muchos lugares del conurbano bonaerense y en Capital Federal. “Porque acá siempre nos cierran la puerta, el único que siempre se juega por nosotros es Rubén “El Pato” Bisceglia y la Librería dela Paz”, valora el dirigente social. A la par que reconoce que “es muy difícil porque trabajar con el conocimiento, con la inteligencia, de la gente es un pecado, es un delito, porque al Estado le sirve la gente genuflexa, la gente débil, la gente que no tiene estabilidad, la gente que tiene una mentalidad y un cuerpo como un flan, una gelatina, y crear un barrio que tenga posiciones firmes y determinantes, es casi un delito porque se supone que no tiene que tener ideas, tiene que tener ánimos y ganas de obedecer, y no de preguntar o repreguntar”, resalta.

Fuente: Radio Sur Chaco (www.radiosur.com.ar)