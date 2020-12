Marcela Acuña: "Falta de humanidad en las decisiones políticas"

“Hoy fue un día muy intenso. Acompañamos a los trabajadores de comida al paso compuesto por diferentes rubros a reclamar sus derechos. El planteo se hizo a los diferentes poderes del Estado, incluido el mismo municipio de Resistencia, responsable de los desalojos de los mismos”, comenta Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano.

“Son familias que quedaron sin su sustento diario hay que estar en sus zapatos comprender el sufrimiento de no tener nada para comer. El por qué sucede esto, podemos hacer largos análisis, lo real es que están sin sus trabajos… y allí estamos siendo solidarios siempre como nos enseña Emerenciano”, expone la dirigente social.

“Dentro de las familias trabajadoras fue un niño con su madre; discapacitado en su triciclo, caminamos mucho todos para llegar al municipio. Dejamos los petitorios en cada estamento y al llegar al Municipio no solo cerraron sus rejas sino que se negaron a recibir el petitorio el cual solicitaba el pedido de audiencia por parte de los trabajadores desalojados. Pasaban funcionarios de la muni; alcahuetes; muchos un montón al estilo mafia; que levantaban sus celulares para sacarnos fotos; no sé con qué intención; en la vereda estábamos nosotros con las familias de trabajadores de comidas al paso; parrilleros; verduleros; diferentes rubros a la espera de que alguno de esos patovicas al menos estiren sus manos para recibir el petitorio. Nadie lo hacía. La policía quiso hacerlo y un morocho entrado en edad le dijo que no. Por lo cual comenzamos a aplaudir y agitar para que reciban el petitorio. En lo personal me saqué porque es inadmisible el maltrato a las personas pobres; no creo que traten así a los representantes de la Cámara de Comercio; pero sí a otros semejantes porque esos patovicas que están hoy son de origen pobre; crotos; que le sirven personas que los usan para lastimar o ignorar a sus semejantes”, describe Acuña, lo ocurrido.

“Lo veía al niño en sillas de ruedas con su familia; a las mujeres de los parrilleros y verduleros ; mamás; desesperadas por el futuro incierto que genera esta situación; generó que apuremos desde Mujeres al Frente y que un comisario de la Seccional 1 gentilmente haciendo lectura de esta situación y de que no pase a mayores tomó el petitorio y se haga responsable del mismo para que llegue a destino”, señala la referente de la agrupación femenina del Movimiento Socialistas Emerenciano. Luego apunta que “No sé si llegará. Lo que si valió fue su intención pero quedo el sabor amargo del maltrato; la falta de consideración de trabajadores que solo piden su lugar de trabajo .Destacando que todos son ciudadanos chaqueños, vecinos de la ciudad de Resistencia”.

“Los desalojos compulsivos a los pobres seguirán según dijeron desde el mismo municipio hay una decisión de gobernar para los que tienen dinero; y limpiar de pobres el centro de Resistencia e ingresos. Los trabajadores desalojados piden una mesa de diálogo; y ser tratados como trabajadores, no como delincuentes, piden ser escuchados; pero para ellos al menos en el municipio de Resistencia se cerraron las puertas. Está en nosotros ayudar a abrirlas; como dice Emerenciano o nos miramos nuestro ombligo o nos ponemos al lado del que sufre y empujamos para adelante. Es una decisión políica. Nosotros decidimos luchar con los trabajadores de comida al paso. Solidarios siempre”, subraya la referente social.

“Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y a los que no también, cada uno construye con los valores que siente, después no hay que quejarse por los resultados”, alerta Acuña.

“Fuerzas compañeros vendedores de comida; parrilleros; verduleros; a todos sepan que este movimiento no los va a dejar solos”, remarca la dirigente del Movimiento Socialistas Emerenciano. Para despedirse con arenga: “Hasta la Victoria Siempre”.