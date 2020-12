Mujeres al Frente sobre el aborto: “Fuimos las primeras en instalar una guardería pública”

A nivel mundial, en la mayoría de los programas electorales configurados por partidos de izquierda se evidencia una clara tendencia a legalizar y modificar procesos de aborto. ¿Por qué el Partido Socialistas Unidos por el Chaco se opone a esta práctica? ¿Existen excepciones que avalen el procedimiento?

Aquí cito, por ejemplo, a las mujeres del zhenotdel: impulsoras de la legalización del aborto en la Rusa Soviética, quienes desarrollaron también guarderías, escuelas, lavanderías, movimientos de agitación, propaganda, militancia y captación de voluntarias, así como la organización de eventos para el intercambio de información.

-Somos una fuerza electoral que habla de un nuevo socialismo como una construcción permanente, popular, no como los socialistas científicos ni marxistas clásicos. Jamás nos identificaríamos con un socialismo europeo, porque somos nacionalistas. Estamos en oposición al capitalismo dentro de los marcos de nuestro territorio. Venimos de las viejas tribus que hicieron Perú, Chile, Brasil, Cuba, Bolivia; venimos de ahí.

Nacemos de una identificación con el inmenso frente político que creó el comandante Hugo Chávez en Venezuela, donde planteó la unidad de todos los sectores en el Partido Socialistas Unidos por Venezuela.

De la mano de la pregunta anterior, cabe mencionar que a lo largo de la historia, la izquierda ha roto con las diferentes iglesias. Considerando esto ¿Qué lleva al Partido Socialistas Unidos por el Chaco a profesar el catolicismo?

-Como dije, estamos creando un nuevo socialismo. Es en Cuba donde más iglesias hay, siendo un Estado comunista. La separación de la iglesia del Estado me parece una idiotez. Una persona que va a la iglesia evangélica o católica no es el enemigo de clase. Por supuesto que estamos en contra de la alienación de las iglesias, de los pastores que le sacan plata a la gente, que lucran con la fe, pero no estamos en contra de Jesucristo, que generó la iglesia del pueblo, ni de las posturas del Papa Francisco, que consideramos favorecen a la vida. Queremos un socialismo de amor al prójimo, que contemple las creencias y la fe para poder enfrentar al enemigo de clase.

¿Qué función cumplen las mujeres dentro del Movimiento Socialista Emerenciano? ¿A qué se dedican? ¿Su labor difiere de la de los hombres?

-Dentro del Movimiento Socialista Emerenciano existe la agrupación Mujeres al Frente, conformada por obreras, cocineras, administrativas, personal de salud, maestras, entre otras. Ellas, con estas oportunidades, pudieron consolidarse como iguales a cualquier hombre; su compañera, si así lo quiere.

Nota completa de la licenciada en periodismo Macarena Quinquela