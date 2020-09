Sena sostiene que SEChEEP cobra por un servicio que no brinda: "Dice que paga 220 pero el aire acondicionado no le anda"

"Vengan aquellos que saben de electricidad vamos a conectar la electricidad a todos los vecinos del barrio Emerenciano", expresa en forma enérgica Emerenciano Sena, el líder del Movimiento Socialista que lleva su nombre, ante un cantidad de vecinos que lo acompañaban

Ante los cortes realizados por la empresa de energía provincial, Sena señala que "este barrio se caracteriza primero por la educación, hicimos toda la carrera acá de formación profesional, somos una organización que estamos organizados para gestionar, acá si quieren venir y si quieren venir a cortar la luz acá, ningún problema. Acá hay dos cosas, una que el vecino del barrio no paga la luz, eso es una cosa y el otro que también tiene que ver SEChEEP es que si el vecino tiene la atención por la que paga porque la boleta dice que paga 220 y muchas veces entonces el aire acondicionado no le anda, entonces estoy de acuerdo que le corten la luz si están enganchados, pero que no vengan a cortarle a cualquiera y después vienen a conectarle de vuelta, porque no están enganchados", poniendo en dudas la validez del operativo de SEChEEP.



Luego, Sena cuestiona los mensajes dados desde la empresa. "Ellos publicaron que todos estaban enganchados y a todos los vecinos le conectó la luz cuando se les entregó la casa, no voy a permitir que le pisoteen a ningún compañero de este barrio ni a ningún compañero, ni vecinos del Gran Resistencia y les digo levántense, dejen de estar sentados y luchen por sus derechos".